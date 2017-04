Macau People’s Power opõe-se à proposta de aumento das tarifas de táxis

Depois de propor o aumento do custo do serviço de táxis em Fevereiro passado e reiterar a proposta, no Domingo, no programa “Fórum Macau”, do canal em língua chinesa da TDM, a Associação de Mútuo Auxílio de Condutores de Táxi de Macau lembra que já passaram mais de dois anos desde que a tarifas foram ajustadas pela última vez. Quem não vai na cantiga dos profissionais do voltante é a direcção da Macau People’s Power, que disse ontem ao PONTO FINAL que se opõe fortemente ao aumento.

De acordo com a proposta, a Associação pretende que às 17 patacas de bandeirada praticadas agora, sejam acrescentadas três patacas, aumentando a tarifa base para as 20 patacas. Mas não é só: o organismo quer que a cada 220 metros – actualmente são 260 – sejam cobradas 2 patacas e por cada período de 55 segundos – actualmente 1 minuto – de tempo de espera sejam também pagas 2 patacas.

“Eles têm um mau serviço no que diz respeito, por exemplo, à sua atitude com os clientes: cobram mais dinheiro do que é suposto aos passageiros e escolhem-nos, recusando alguns. Estamos fortemente contra a proposta”, afirmou Cheong Weng Fat, vice-presidente da Macau People’s Power, em declarações ao PONTO FINAL.

Cheong explicou que a razão de se oporem à proposta da Associação de Mútuo de Condutores de Táxi de Macau é, por um lado, o facto o preço da gasolina ter descido ao invés de ter subido: “Os táxis movem-se a gasolina e o seu preço desceu agora. Os autocarros públicos também não aumentaram o preço na última década”, sustenta o dirigente.

Ainda que haja bons profissionais do volante, o vice-presidente da Macau People’s Power insiste que o ajustamento não é razoável tendo em conta a actual situação de declínio do preço dos combustíveis: “Eles propuseram o aumento das tarifas com base no aumento do aumento da gasolina, mas uma vez que o preço está a descer, não é razoável”, defendeu Cheong.