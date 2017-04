Macau Legend reitera intenção de investir em Setúbal

O empresário David Chow esteve na sexta-feira reunido com a presidente da Câmara Municipal de Setúbal, num encontro que serviu para discutir o projecto de investimento que tem alinhavado para a frente ribeirinha da cidade. Um representante da Macau Legend Development garantiu que o grupo mantém a intenção de investir em Setúbal.

Fotografia: Diário da Região

A Macau Legend Development (MLD), presidida por David Chow Kam Fai, esteve na sexta-feira passada reunida com a Câmara Municipal de Setúbal, num encontro que serviu para preparar o pedido de classificação do empreendimento turístico da zona ribeirinha da cidade como Projecto de Interesse Nacional (PIN), revelou na semana passada fonte autárquica.

Trata-se de um projecto que inclui um hotel, área comercial e residencial, um pavilhão multi-desportivo, um parque de estacionamento e uma marina, e que tem um custo global de cerca de 246 milhões de euros: “Vamos fazer uma reunião de trabalho para começarmos a preparar o pedido ao Governo para que o projecto seja reconhecido como Projecto de Interesse Nacional (PIN), o que permitirá acelerar toda a tramitação junto de várias entidades da administração central”, confirmou à agência Lusa a presidente do município, Maria das Dores Meira, antes ainda do encontro da última sexta-feira.

“A reunião só estava prevista para o próximo mês de Maio, mas o presidente da Macau Legend Development, David Chow, quis antecipar a data, aproveitando a viagem que está a fazer para Cabo Verde, onde a MLD já tem em andamento uma obra semelhante à que está prevista para a zona ribeirinha de Setúbal”, justificou.

A autarca setubalense referiu ainda que a Câmara Municipal e a Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra (APSS) também já estão a preparar o caderno de encargos para o concurso público para construção da marina, a que a MLD terá de concorrer para poder concretizar o projecto que se propõe desenvolver na cidade de Setúbal.

A Macau Legend Development (MLD) e a autarquia sadina assinaram o ano passado um memorando de entendimento para um projecto de turismo, lazer e entretenimento, na zona ribeirinha da cidade de Setúbal.

Na assinatura do memorando com a Câmara de Setúbal, a Macau Legend – que tem espaços de entretenimento e de jogo no território – anunciou também um acordo não vinculativo com três empresas em Portugal – a Fundo Aquarius, Amorim Turismo e B&G – para constituir uma empresa responsável pelo desenvolvimento do projecto de Setúbal.

Na sequência do encontro de sexta-feira, e de acordo com o jornal português Diário da Região, David Chow e a comitiva da Macau Legend Development passearam-se por Setúbal. No final do périplo, Duarte Pinto Gonçalves, do grupo dirigido por David Chow Kam Fai, reiterou a intenção da empresa investir em Portugal, salientando que a Macau Legend tem interesse em procurar soluções “para começar o investimento o mais rápido possível”.

Pinto Gonçalves garante que o “interesse para investir em Setúbal é real”, pelo que a empresa continua “a trabalhar em diversas questões para avançar com o projecto”.