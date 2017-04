Japão prepara-se para eventual conflito na península coreana

O Governo do Japão está a preparar planos de contingência para receber possíveis refugiados em caso de crise na Península da Coreia, disse ontem o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe.

Numa sessão parlamentar, Abe referiu que o Governo está a formular medidas para proteger os estrangeiros, incluindo procedimentos de aterragem, construção de abrigos e rastreio dos requerentes de asilo.

O anúncio de Abe responde a uma questão que já tinha sido colocada no passado, mas que agora se revela mais próxima da realidade, tendo em conta a crescente capacidade da Coreia do Norte para o lançamento de mísseis e o consequente aumento da tensão com os EUA.

A Coreia do Norte efectuou no domingo um lançamento falhado de um míssil, que coincidiu com a chegada à Coreia do Sul do vice-presidente norte-americano, Mike Pence.