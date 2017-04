IFT organiza evento para mostrar os benefícios do desporto

Um evento para mostrar aos estudantes e à população estudantil os benefícios da prática desportiva. É este o objectivo da iniciativa “We Run Up”, que vai ser organizada a 29 de Abril pelos alunos da gestão de eventos de turismo do Instituto de Formação Turística.

A iniciativa vai ter lugar no campus da instituição durante o último sábado do mês, 29 de Abril, e propõe-se proporcionar aos participantes a oportunidade de experimentarem diferentes modalidades colectivas, assistirem a exibições, jogarem bingo e ainda participarem num sorteio. A iniciativa conta ainda com barracas e expositores com comida.

“Hoje em dia as gerações mais novas dedicam muita da sua atenção aos produtos electrónicos e ao mundo da Internet, acabando por ignorar a importância da actividade física. Com este evento queremos que os participantes percebam que o desporto não é aborrecido”, explica a organização em comunicado.

A iniciativa é aberta a toda a população estudantil da RAEM, que tem até ao dia 23 para se inscrever. O custo de participação para as actividades é de 125 patacas por pessoa. Por mais 80 patacas, os interessados podem participar numa festa que se realiza depois do evento. As receitas do evento vão ser doados à Associação de Luta contra os Maus Tratos a Crianças de Macau.