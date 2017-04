Governo recusa transformar Centro de Saúde do Carmo em serviço de urgência

A Direcção de Serviços de Saúde negou a possibilidade do Centro de Saúde do Carmo-Lago, na Taipa, poder vir a ser transformado num serviço de urgência. De acordo com um comunicado do Governo, emitido no sábado, a “situação não é possível nem viável”.

Ainda de acordo com a explicação do Executivo, “os recursos humanos, equipamentos e instalações [deste centro de saúde] foram determinadas em funções de um centro de saúde, sendo por isso impossível, apetrechar as instalações para prestar serviços de urgência”.

A resposta surge depois da sugestão de alguns cidadãos que pretendiam ver aquele espaço convertido em unidade de serviços de urgência, ao contrário do que sucede actualmente.

Sobre a marcação de consultas por telefone na unidade do Carmo, o Governo explica que isso já é uma realidade, mas que agora está a estudar a possibilidade de o mesmo ser feito ao nível das diferentes sub-unidades, ao nível dos diferentes serviços prestados.