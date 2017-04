Galeria Blanc Art leva artista de Macau à feira de arte YIA Art Fair # 09, em Bruxelas

O reconhecido pintor de Macau Choi Su Weng é um dos artistas cujo trabalho a galeria local Blanc Art vai levar à feira de arte de Bruxelas “YIA Art Fair # 09”. Além de Choi Su Weng, a Blanc Art – estabelecida em Macau e com representação em Londres – leva à capital belga o chinês Yang Kai, o marroquino Omar Saadoune e o francês Silvère Jarrosson, quatro artistas e as suas diferentes interpretações da “Metafísica no mundo da arte”.

A feira internacional de arte contemporânea YIA (acrónimo para Yesterday is Aujourd’hui ou, em tradução livre, “O Ontem é Hoje”), foi fundada em Paris em 2010. Este ano realiza quatro eventos: em Bruxelas, Maastricht, Basel e Paris. Na capital belga, o evento vai decorrer entre 20 e 23 de Abril de 2017, reunindo 45 galerias – de vários países europeus e também a Blanc Art de Macau, num espaço de dois mil metros quadrados de exposição.

Choi Su Weng, nascido em 1952, dedica-se à pintura a óleo desde há anos, tendo desenvolvido trabalho figurativo, focando-se posteriormente na paisagem abstracta. A linguagem peculiar de Choi está enraizada na combinação do conceito de pintura ocidental moderna e a estética oriental, explorando combinações de cor usadas na pintura tradicional chinesa, na técnica de gravação e da caligrafia.

Yang Kay nasceu em 1987 em Yantai, na República Popular da China, formou-se no Reino Unido, e vive actualmente entre Pequim e Londres, sendo que as influências ocidentais estão bastante presentes no seu trabalho, que mistura motivos e estética tradicionais com objectos, materiais e temas contemporâneos como aço, acrílico e Internet.

Silvère Jarrosson é um artista nascido em Paris em 1993. Graduou-se na Escola de Ballet da Ópera de Paris e dedicou-se à pintura abstracta após uma lesão. O seu estilo característico vem do seu passado como bailarino, e a técnica que desenvolveu, pintura de acção, é baseada em reacções físicas e químicas da pintura.

Omar Saadoune, nascido em 1978, é um artista de Marrocos, formado no Instituto Nacional de Belas Artes de Tetouan, cujo trabalho recorre a uma variedade de formas de expressão, incluindo pintura, multimédia, artes performativas e instalação. Produziu já várias curtas-metragens também. A sua curta “Silent Dreams”, de 2008, valeu-lhe já vários prémios. C.A.