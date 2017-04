Economia recupera e cresce 6,9 por cento no primeiro trimestre

A economia chinesa cresceu 6,9por cento no primeiro trimestre do ano, mais uma décima que nos últimos três meses de 2016, indicam dados publicados ontem pelo gabinete de estatísticas do Continente.

Entre Janeiro e Março deste ano, o Produto Interno Bruto (PIB) chinês chegou aos 18,06 biliões de yuan, qualquer coisa como 2,47 biliões de euros.

O Governo chinês fixou para este ano uma meta de crescimento económico em torno dos 6,5 por cento, depois de em 2016 ter sido de 6,7 por cento, o número mais baixo desde 1990.