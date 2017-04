Coreia do Sul: Campanha eleitoral arrancou ontem

A campanha para as eleições presidenciais na Coreia do Sul, na sequência da destituição da Presidente Park Geun-hye, arrancou ontem com o candidato liberal Moon Jae-in a liderar nas sondagens.

No total, 15 políticos registaram-se oficialmente como candidatos à presidência – o que supera o recorde de 12 nas presidenciais de Dezembro de 2007 – e vão participar na campanha eleitoral de 22 dias, que termina na véspera da votação.

Moon Jae-in, do Partido Democrático (com mais assentos no parlamento sul-coreano), é dado como o favorito para substituir no cargo Park Geun-hye, destituída a 10 de Março passado.