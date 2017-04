Conhecimentos sobre bibliotecas de Macau testados em concurso

Os voluntários e alunos que trabalham em regime de part-time nas bibliotecas de Macau vão ter a oportunidade de testar os seus conhecimentos sobre estes serviços no dia 29 deste mês. Para o final do mês está agendada a sétima edição da competição sobre os conhecimentos das bibliotecas de Macau, que vai ter lugar no auditório da Escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional.

De acordo com as informações divulgadas pelos organizadores, vão participar no evento 16 equipas, constituídas por alunos do ensino secundário, em representação de uma dezena de bibliotecas. As estruturas em questão integram o campus da Escola Secundária Pui Ching, da Escola de Aplicação Anexa à Universidade de Macau, da Escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional ou do Instituto Salesiano, entre outros.

Em relação ao concurso para equipas das bibliotecas públicas, as equipas estão ligadas à Biblioteca Pública de Macau e à Biblioteca Wu Yee Su, da Universidade de Macau.