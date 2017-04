Cinemateca com programa dedicado a filmes de autor e “fora do mainstream”

O cinema de Macau está em destaque este mês na Cinemateca Paixão: até 28 de Abril é possível ver duas estreias e a reposição de 25 produções cinematográficas locais. Em Maio, a atenção irá para realizadores com filmes premiados em 2016, como “I, Daniel Black”, de Ken Loach, e “Elle”, do holandês Paul Verhoeven. Em exibição vão estar, também, os dois filmes da saga “Trainspotting”.

Cláudia Aranda

Na agenda do primeiro festival “Panorama do Cinema de Macau”, a passar desde o fim-de-semana no ecrã da Cinemateca Paixão, dedicado às produções feitas por realizadores locais, antes e depois da transferência de soberania para a China, há duas estreias e a reposição de diversos filmes, 25 no total, alguns deles premiados. O festival de cinema começou a 14 mas, prolonga-se até dia 28 deste mês.

Em estreia estão as curtas-metragens “Sampan”, de Maxim Bessmertny, (22 de Abril, às 16h) – um “triângulo amoroso poético”, descreve o autor, filmado nas águas de Sai Kung, nos Novos Territórios, em Hong Kong – e “Vivre à Paris”, de Harriet Wong (23 de Abril, às 16h).

Incluídos na secção “Novas Longa-Metragens” estão filmes como “Our Seventeen” de Emily Chan (27 de Abril, às 19h30), “Sisterhood” de Tracy Choi (28 de Abril, às 19h30) – obra galardoada com o Prémio do Público de Macau no primeiro festival internacional de cinema de Macau, realizado em Dezembro do ano passado – e ainda “O Último Rugido de Uma Mãe Ursa”, de Doug Kin-tak Chan (25 de Abril, às 19h30), e “Singing Man”, de Keo Lou (26 de Abril, 19h30).

A Associação Audio-Visual CUT – a quem cabe a gestão e a programação da Cinemateca Paixão desde Janeiro de 2017 e até Dezembro de 2019 – está empenhada em apresentar ao público de Macau filmes que, regra geral, não entram no circuito de distribuição comercial que domina as salas de cinema do território: “Em Macau é difícil ver filme de autor e fora do ‘mainstream’, nós queremos mostrar cinema de diversos países, autores e filmes especiais e inspiradores, é a nossa missão”, afirmou ao PONTO FINAL o director de programação e marketing, Timothy Fan.

Na programação para Maio, os realizadores vão estar em destaque no festival “Directors in Focus”. A CUT promete mostrar filmes como “I, Daniel Black”, realizado por Ken Loach, e vencedor da Palma de Ouro na edição de 2016 do festival de Cinema de Cannes ou “Elle”, do holandês Paul Verhoeven (“Instinto Fatal” e “Robocop”), protagonizado pela actriz francesa Isabelle Huppert e vencedor do César para melhor filme, tendo este filme valido também a Huppert o prémio para Melhor Actriz. Também em Maio, a Cinemateca vai exibir os dois filmes da saga “Trainspotting”, o primeiro de 1996 e o segundo estreado este ano. Para Junho está prevista uma programação inteiramente dedicada às mulheres por detrás das câmaras, a anunciar em breve, disse Timothy Fan.

Para ver entre hoje e até dia 21, há ainda a série “Histórias de Macau”, que começa com “Macau, Quem Somos”, de Chu Iao Ian, de 2007, (hoje, às 19h30).

A série “Pegadas da Cidade” inclui quatro documentários sobre os antigos bairros de Macau: “350 Metros”, de Fernando Eloy, de 2008, e “Viagem no Tempo” de António Faria e Carolina Rodrigues, de 2011, ambos agendados para 22 de Abril, às 19h30 e 21H30. A 23 passam ainda os documentários “O repetente”, de Penny Lam Kin Kuan, às 19h30, e “Caligrafia da Cidade”, de Wallace Chan, às 21h. No dia anterior, 22, a partir das 16h, passa “Crash”, de Hong Heng Fai, vencedor do prémio para Melhor Filme de Ficção na 16.ª edição do Festival de Cinema do Sul de Taiwan.