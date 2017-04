O Chefe do Executivo prometeu perante a directora-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Margaret Chan, manter os esforços para incentivar a internacionalização e industrialização da medicina tradicional chinesa. Durante um encontro com a responsável, na quinta-feira passada, Chui Sai On explicou que este desenvolvimento vai permitir a longo prazo contribuir para a sustentabilidade e diversificação da economia local.

