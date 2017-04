Biblioteca da Ilha Verde reabriu com instalações renovadas

Reabriu ao público na passada quarta-feira a Biblioteca da Ilha Verde, depois de concluídas as obras de optimização do espaço. A biblioteca encontra-se agora equipada com uma nova sala de aleitamento e áreas de leitura com acesso a periódicos, bem como a um acervo de livros que ascende aos 23 mil volumes. O público tem igualmente à sua disponibilidade mais de quatro mil itens de materiais audiovisuais, 50 títulos de jornais e 300 títulos de revistas. A Biblioteca da Ilha Verde localiza-se na Avenida da Concórdia e pode ser visitada de segunda-feira a sábado das 10h até às 20h e domingos das 12h às 20h.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...