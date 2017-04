Benfica soma e segue com vitória por 3-0 frente à Polícia

A formação de Henrique Nunes conseguiu somar mais um triunfo na edição de 2017 da Liga de Elite, desta feita frente à sempre combativa equipa do Grupo Desportivo da Polícia de Segurança Pública. Na luta pela manutenção, o Sporting deu um passo de gigante ao bater o Tak Chun Ka I.

Fotografia: Bessa Almeida

O Benfica de Macau continua sem vacilar na caminhada rumo ao título e derrotou, no domingo, o Grupo Desportivo da Polícia de Segurança Pública por 3-0. Com esta vitória os encarnados mantêm a liderança da Liga de Elite, após 10 jornadas, com 28 pontos, tendo atrás de si o Monte Carlo, com 24 pontos, mas menos um jogo, e o Chao Pak Kei, que também soma 24 pontos.

No Estádio de Macau, as águias entraram determinadas a resolver cedo a partida e logo, aos 10 minutos, Edgar Teixeira inaugurou o marcador. Catorze minutos depois, aos 24, foi a vez de Carlos Leonel apontar o seu primeiro tento do encontro.

Apesar do resultado negativo, a Polícia foi incapaz de responder tanto antes como depois do intervalo, tendo o resultado chegado com 2-0 ao final do primeiro tempo.

Na etapa complementar, as águias limitaram-se a confirmar a vitória. Aos 77 minutos é marcada uma falta no lado direito do ataque do Benfica. O livre foi cobrado ao segundo poste, onde surgiu Carlos Leonel livre de marcação. Sozinho, e com margem de manobra, o avançado do grupo de trabalho orientado por Henrique Nunes cabeceou para o 3-0 final, fazendo igualmente o segundo golo da conta pessoal.

Numa altura em que estão decorridas 10 jornadas, as águias prosseguem invencíveis com nove vitórias e apenas um empate.

Sporting com vitória dramática

Na luta pela manutenção, o Sporting Clube de Macau garantiu uma vitória muito importante, na sexta-feira, diante do Ka I por 4-3. O jogo ficou marcado por uma recta final intensa, na qual foram apontados três golos.

Logo aos 18 minutos, Kade Cissé, após passe de Miguel Botelho, cabeceou na área do Ka I e fez o 1-0. Já na segunda parte, aos 47’, Tony Lopes rematou forte e colocado, ainda fora da área, e fez o 2-0.

A perder por dois golos, o Ka I reagiu e Leonardo Santos, igualmente com um remate de longe, aos 56 minutos, reduziu para 2-1. O empate chegaria dois minutos depois, através de William Gomes, que surgiu solto na área, na sequência de um passe longo.

A quatro minutos dos noventa regulamentares, chegou o terceiro golo dos leões. Após um lance muito pouco ortodoxo, tanto a defesa como o guarda-redes dos leões foram incapazes de aliviar a bola da área perante a insistência do ataque do Sporting. O esférico acabou assim por sobrar para Iuri Capelo, que fez o 3-2. Dois minutos depois, foi a vez de Ho Chi Fong rematar fora da área e empatar tudo novamente.

Foi já nos descontos que Tony Lopes, depois de um cruzamento de Serge, saltou mais alto do que a dupla de centrais adversária e fez o 4-3.

Esta vitória permitiu ao Sporting distanciar-se dos lugares de despromoção, ocupando agora o 7.º pontos com 9 pontos, mais dois do que a Polícia, mais cinco do que os Sub-23 e mais 8 pontos do que o Lai Chi, que é o último classificado.

Nos outros encontros, o Cheng Fung bateu o Kei Lun por 3-2 e o Chao Pak Kei impôs-se ao Lai Chi por 7-0. Já o encontro entre o Monte Carlo e os Sub-23 foi adiado, sendo que a nova data do jogo ainda não foi revelada pela Associação de Futebol de Macau.