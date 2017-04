As “Cores Nativas” de Célia Rosário, na AFA a partir de Sexta-feira

A artista macaense Célia Rosário vai inaugurar no final da semana a sua segunda exposição individual em Macau, desta vez no Macau Art Garden, espaço que serve de casa à Art For All (AFA). A mostra, denominada “Cores Nativas – Trabalhos de Célia Rosário”, é inaugurada na próxima Sexta-feira, às 18h30.

A exposição inclui um total de 14 trabalhos em acrílico através dos quais a artista pretende criar “um primitivismo forte” com recurso a cores contrastantes.

Uma das obras inseridas na exposição apresenta, tal como a maior parte do restante trabalho, totens com cores escuras sobre um fundo com cores vívidas, como o vermelho, o laranja ou o roxo. Tais cores procuram sublinhar a forma e a função associado aos objectos, tidos em várias culturas por objectos rituais ou de veneração.

Formada, primeiro, em artes e design e, mais tarde, em escultura na University of Arts London (UAL), Célia Rosário apresenta nestas 14 telas um conceito diferente daquele com que se deu a conhecer ao público do território há cerca de um ano atrás, numa exposição – em conjunto com outro artista local, Marco Szeto – que teve as paredes da Galeria Dare to Dream, na Calçada da Barra, como escaparate.

Do registo dos lugares e da memória de infância de Macau, a artista afasta-se dos esboços criados com a técnica de desenho à vista, passando para a pintura de objectos simbólicos que remetem para as culturas tribais. O conceitos por detrás dos trabalhos são distintos, mas mantêm-se as cores fortes em ambos.

Depois de inaugurada, a exposição permanece nas instalações da AFA e está aberta ao público até ao dia 7 de Maio.