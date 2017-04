Angola: Polo tecnológico de telecomunicações nasce em Luanda

Um grupo privado angolano de telecomunicações negociou com o Governo um investimento de mais de 18 milhões de euros para instalar em Luanda um polo tecnológico, contratando mais 20 trabalhadores especializados.

Segundo o contrato de investimento entre o grupo Angola Comunicações & Sistemas (ACS) e a Unidade Técnica para o Investimento Privado (UTIP), de 7 de Abril, a que a agência Lusa teve acesso, com este projecto a empresa angolana prevê acrescentar 20 postos de trabalho para nacionais aos 71 com que já conta, além de gerar um Valor Acrescentado Bruto (VAB) superior a 9,1 milhões de dólares (8,5 milhões de euros) no ano de 2019.

Prevê o fornecimento de sistemas de redes de comunicações privativas, circuitos dedicados de transmissão de dados e soluções de conectividade da banda larga a clientes corporativos ou empresarias “em todo o território nacional”, num investimento de 19,5 milhões de dólares (18,3 milhões de euros).

“Consubstanciado na construção de um Polo Tecnológico de Telecomunicações”, a implementar no bairro do Benfica, Luanda, “destinado a funcionar como suporte” para a empresa.

Em contrapartida, a UTIP, em representação do Estado angolano, concede, ao abrigo deste contrato de investimento e da legislação sobre investimento privado, incentivos fiscais à ACS, que passam pela redução de 35 por cento no pagamento dos impostos Industrial, Sobre Aplicação de Capitais e de aquisição de terrenos e imóveis (Sisa), por um período de seis anos.

Para fornecer serviços em todo o país, a ACS refere ter uma “relação muito próxima e acordos de transmissão com operadores de comunicação a nível nacional e internacional”, garantindo assim “ligações para qualquer parte de Angola”.