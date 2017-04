Acidente com autocarro deixa dez mortos em Guizhou

Uma dezena de pessoas morreu e cinco ficaram feridas, quando um autocarro saiu da estrada e caiu num rio na província de Guizhou, sul da China, informou ontem a agência noticiosa oficial Xinhua.

A agência escreve que 19 pessoas seguiam na viatura, que viajava desde o condado de Kaiyang, nos subúrbios da Prefeitura Autónoma de Qiannan Bouyei-Miao. As autoridades locais estão a investigar as causas do acidente.

As mortes na estrada são comuns na China, onde as regras de trânsito são frequentemente ignoradas. Em 2015, o país asiático registou 180.000 acidentes de trânsito, que causaram 58.000 mortos, segundo dados oficiais.

Autocarros em viagens de longa distância, frequentemente superlotados, são propensos a acidentes envolvendo um grande número de vítimas mortais.

Pelo menos 18 pessoas morreram quando um autocarro caiu num lago na cidade de Wuhan, centro da China, em Dezembro passado.

No mês anterior, um choque em cadeia na província de Shanxi, norte do país, resultou em 17 mortes.