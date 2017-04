Na ligação íntima entre o homem e a terra desvenda-se “Arroz”, dos Cloud Gate

A relação matricial entre o homem e a natureza dá o mote a “Arroz”, peça da companhia de dança-teatro Cloud Gate, de Taiwan, que se apresenta este sábado no Centro Cultural de Macau. Num encontro, ontem, com a imprensa, Lee Ching-chun, directora artística associada do colectivo, descreve um espectáculo que traduz uma veneração pela terra e os ciclos da vida, tendo por cenário os imensos arrozais de uma localidade na Formosa.

No encontro entre o movimento da dança contemporânea e o gesto cronometrado das artes marciais desenha-se a matriz de uma companhia de dança-teatro que continuamente ensaia um regresso à natureza, aos ciclos da vida perceptíveis na imensidão dos arrozais. Depois da passagem pelo território, em 2004 e 2012, a Cloud Gate Dance Theater of Taiwan regressa ao Grande Auditório do Centro Cultural de Macau com uma peça, “Arroz”, criada em 2013 para assinalar os 40 anos da companhia. A directora artística associada descreve a coreografia – assinada pelo fundador e director artístico Lin Hwai-min – como um tributo à natureza, naquela que é uma representação da ligação íntima entre o homem e a terra.

“’Arroz’ é uma peça que traduz a adoração pela agricultura, pela terra de Taiwan. Nas criações de Lin Hwai-min há muitas peças relacionadas com o arroz, mas esta está relacionada com um lugar em particular, Chihshang [Terra do Arroz Imperial, em Taiwan]. Penso que o senhor Lin tenta olhar para a terra e mostrar-lhe respeito, através do crescimento do arroz, do ciclo da vida, que ecoa o humano, a natureza e o homem”, enquadra Lee Ching-chun. A directora artística associada conta que o director e coreógrafo concebeu, em 2013, “Arroz” para marcar o 40º aniversário da companhia. “Portanto ela tem um significado especial, tem sido apresentada desde 2013 e teve já 100 apresentações. As pessoas acham-na fácil de perceber, ecoa nas suas vidas”. Uma identificação que se justifica com o generalizado regresso à natureza que hoje se verifica: “Nesta peça há muitas projecções de vídeo de campos de arroz [concebidas por Ethan Wang], onde se pode ver o crescimento do arroz desde o início, até amadurecer, até ao modo como é colhido. Isso leva às pessoas uma imagem clara, ecoa na dança que é feita em palco. Portanto não interessa se é na Europa, se é na China. Acabamos de chegar da Nova Zelândia, onde há muita terra. Eles também ficaram muito tocados por uma peça que simplesmente venera a natureza e o facto de sermos parte da natureza”, conta.

A fusão entre dança contemporânea e as artes marciais constitui marca distintiva de uma companhia que recorre a linguagens que traduzem um cruzamento entre dois mundos: “Na companhia a principal formação é nas artes marciais chinesas, chamamos-lhes artes marciais internas, o Chi Kung, a meditação. Também tivemos uma longa formação em caligrafia, mas também fazemos ballet contemporâneo. Gradualmente tornou-se não mais uma mistura mas uma fusão. Tentamos absorver toda a técnica e conhecimento da dança ocidental”, explica Lee Ching-chun. Uma contaminação, de resto, evidente no percurso do director artístico, Lin Hwai-min, formado nos Estados Unidos e influenciado por nomes como Martha Graham, Merce Cunningham ou Pina Bausch. “Isso faz parte da herança do senhor Lin Hwai-min, é como ele cresceu, são as pessoas com que ele aprendeu, ele respeita-os. Mas chegou a um ponto em que pensou: ‘o que há sobre nós? Sobre mim? O que sou eu? O que é Taiwan?’ E que dança deveríamos apresentar à nossa audiência? Ou como nos devemos apresentar internacionalmente?”.

Lee Ching-chun descreveu as dificuldades que enfrentam os bailarinos quando chegam à companhia, ao perceberem que, à formação que trazem do ballet, terão que aliar os tempos e movimentos das artes marciais. “A verdadeira formação em artes marciais começa quando se juntam à companhia, eles choram. Não se querem agachar durante duas horas sem fazer nada, odeiam-no. E não querem fazer algo muito lento, dolorosamente lento, não querem sentar-se durante horas a meditar, querem dar grandes saltos, fazer voltas. É doloroso, no início, mas gradualmente eles entendem porque é que é assim, quais os benefícios para eles. O senhor Lin tem os seus propósitos ao introduzir esta formação. E os bailarinos que o aceitam são diferentes, são bailarinos totais, não são apenas bailarinos contemporâneos”, defende a directora.

O bailarino e director de ensaios, Tsai Ming-yuan dá o testemunho disso mesmo e descreve o caminho tortuoso que percorreu na chegada à Cloud Gate. “Quando eu era jovem, o professor dizia-me: move-te mais depressa, salta mais alto. Mas quando entrei para a Cloud Gate era o conceito de lento, lento e lento. É verdade, eu chorei naquele tempo. Mas as artes marciais ajudaram-me muito, eu tive que aprender como mudar a minha mente. Talvez eu não goste, mas preciso disso, é muito importante para mim. Queremos ser bailarinos Cloud Gate, não é sobre como me mover, é sobre como tocar a audiência”, justifica o bailarino.

Numa peça que junta em palco 22 bailarinos, não são definidas personagens, mas Lee Ching-chun descreve uma cena não habitual no reportório de Lin Hwai-min: “Não há personagens específicas, mas o Pólen II é uma cena de amor, um dueto. O senhor Lin habitualmente não cria duetos amorosos [risos]. Eles têm que estar muito nus e no início o senhor Lin explicou-lhes que não se tratava de fazer amor: ‘vocês são como dois caracóis, muito pegajosos, muito suaves, tentem todos os ângulos para se entrelaçarem’”. Um processo de construção penoso, descreve a directora artística: “Todos os dias há muita dor e agonia para fazer um dueto. As pessoas olham e dizem: ‘uau, que romântico’. Mas para os bailarinos é cálculo, como a minha anca encaixa na tua. Eles têm que encontrar a técnica exacta para encaixar ali, e depois transformar e devolver algo que é uma interpretação”.

Depois de Macau, os Cloud Gate preparam-se para iniciar um tour europeu que passará pela Alemanha, Lituânia e Espanha. A passagem por Portugal aconteceu há já uma década. “Foi em Sintra, há alguns anos, em 2007. Fizemos lá o ‘Moon Water’”, recorda, com algum esforço, Lee Ching-chun.