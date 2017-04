‘Canhão Fong’: participação “excessiva e cega” da população causa frustrações nas democracias

Conhecido nos meios chineses como canhão Fong pelas suas tiradas na Assembleia Legislativa, Fong Chi Keong apontou ontem baterias à participação democrática na Europa. O deputado apontou falou de activismo excessivo e cego que leva os Governos a tomarem medidas populistas e erradas.

João Santos Filipe

O deputado Fong Chi Keong acusou ontem a participação da população europeia nos assuntos democráticos de criar “grandes frustrações” ao sistema político, no que afirmou poder ser descrito como o “paradoxo da democracia”. As críticas ao sistema democrático europeu foram feitas numa intervenção antes da ordem do dia na Assembleia Legislativa contra as consultas públicas do Executivo local.

“Ultimamente a democracia na Europa está a sofrer grandes frustrações, situação que é descrita como ‘paradoxo da democracia’, e os seus motivos, segundo algumas análises, residem, principalmente, na participação excessiva e cega por parte da população”, começou por defender Fong Chi Kong.

“Nem todos dominam as matérias complicadas ao nível político, económico ou de desenvolvimento, ou têm condições para se pronunciar”, justificou.

O membro da Assembleia Legislativa utilizou esta abordagem para criticar as excessivas consultas públicas realizadas pelo Governo de Macau, no que chamou de fuga à responsabilidade. Um sistema que pode facilmente, defendeu Fong, resultar na vitória do populismo.

“Se o Governo seguir totalmente a opinião pública e fizer tudo para a satisfazer, sem apresentar as próprias políticas, nem conduzir os cidadãos e a sociedade para a direcção correcta, isto não é mais do que fugir às responsabilidades. Se o Governo não assumir as devidas responsabilidades, vai florescer o populismo”, acrescentou Fong Chi Keong.

Ainda antes de terminar a intervenção, o legislador afirmou que quando um Governo precisa de fazer uma consulta pública para tomar uma decisão mais complicada, isso mostra “o fracasso do sistema político e a fraca capacidade e autoconfiança do Governo”.

Governo acusado de ignorar CCAC e CA

Além das críticas em relação às consultas públcias, o Executivo liderado por Chui Sai On foi atacado por ignorar os relatórios do Comissariado Contra a Corrupção e do Comissariado de Auditoria. Esta foi pelos menos a visão defendida pelos deputados como António Ng Kuok Cheong, Leong Veng Chai, José Pereira Coutinho, Song Pek Kei ou Melinda Chan.

“É de lamentar que [os serviços públicos] não consigam, de forma notória, retirar ensinamentos dos relatórios do CA e do CCAC e rectificar o que está mal, em vez de darem o visto por não visto, o que acaba por resultar na repetição de ilegalidades”, disse Melinda Chan.

“Se o Governo for líder da prática de ilegalidades, o impacto social será enorme, podendo até levar à falência a sua credibilidade”, acrescentou.