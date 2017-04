AL vai discutir aquisição de serviços pelo Governo para combater corrupção

Os membros da Assembleia Legislativa nomeados pelo Chefe do Executivo não conseguiram evitar que o Governo tenha de ir à casa do órgão legislativo explicar a lentidão na revisão do regulamento de aquisição de serviços e bens.

João Santos Filipe

Mak Soi Kun propôs e a maioria dos deputados concordou: o Governo vai ter de ir à Assembleia Legislativa explicar a razão da demora na elaboração e apresentação de um novo regime para a aquisição de bens e serviços por parte da Administração. O objectivo dos deputados que votaram a favor da proposta é actualizar um regime que tem sido visto como uma das principais fontes da corrupção e irregularidades no Território.

“O diploma conhecido vulgarmente por Lei das aquisições já há muito que é criticado por ser obsoleto e obstruir gravemente o desenvolvimento da sociedade, originando e prejudicando significativamente o interesse público”, afirmou Mak Soi Kun, na apresentação da proposta de debate.

“Olhando para os últimos anos, os problemas resultantes da Lei das aquisições, uns mais graves, outros menos, não pararam”, acrescentou.

O deputado – que ontem vestiu um caso com cor fluorescente, semelhante aos utilizados durante a campanha eleitoral – avançou depois com o exemplo do Instituto Cultural, que abusou do sistema de aquisição de serviços para contornar funcionários, evitando a realização de concursos públicos.

A proposta conseguiu apoios entre facções que normalmente tendem a defender o Executivo, como Angela Leong ou Vítor Cheung Lup Kwan, tendo os deputados mostrado o seu desagrado por a situação se manter há vários anos. Um ponto que foi explicado por José Pereira Coutinho.

“Olhando para a História, já na era da Secretária Florinda Chan falávamos na necessidade de rever esta lei que pode originar corrupção”, notou Coutinho. “Como é possível que 17 anos após o regresso da soberania do território à Pátria não se tenha mudado este diploma?”, questionou.

Por outro lado, os deputados escolhidos pelo Chefe do Executivo Tsui Wan Kwan e Vong Hin Fai tentaram evitar que o Governo tenha que dar explicações sobre o assunto.

“O debate vai ser entre os deputados, por isso creio que a interpelação é o meio mais eficaz para receber explicações. A maioria entende que há problemas com o regime por isso não faz sentido o debate, mas antes uma interpelação”, defendeu Vong Hin Fai.

Apesar das vozes contrárias, a discussão foi aprovada com 24 votos a favor, quatro contra e uma abstenção, num total de 29 deputados votantes.

Também ontem foi aprovado um debate para que o Governo explique os sucessivos casos de contratações irregulares de funcionários públicos, sem que algum governante tenha assumido a responsabilidade. Este debate foi proposto pelo deputado da ATFPM, Leong Veng Chai.

Apesar de a votação ter sido mais renhida, apenas o deputado nomeado pelo Chefe do Executivo, Ma Chi Seng, ligado á família Ma, pediu a palavra para se opor. No final a proposta foi aprovada com 15 votos a favor, nove contra e três abstenções.