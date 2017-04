Volta ao mundo histórica tem escala em Macau

Por estes dias os aficionados da aeronáutica estão em reboliço com a chegada iminente a Macau do mais antigo avião a efectuar uma volta ao mundo. O Breitling DC-3 está previsto aterrar a 23 de Abril no Aeroporto Internacional de Macau, de onde só voltará a levantar voo no dia 25.

77 anos volvidos desde a sua viagem inaugural, o avião Douglas DC-3, rebaptizado Breitling DC-3 após a aquisição pela relojoeira, levantou o primeiro voo da sua Volta ao Mundo a 9 de Março de 2017 em Genebra. Desde então já efectuou paragens nas cidades de Zagreb, Atenas, Tel Aviv, Amã, Kuwait, Barém, Doha, Dubai, Carachi, Nampur, Chiang Mai, Banguecoque e Kuala Lumpur, encontrando-se de momento estacionado em Singapura depois de ter completado mais de 13 mil quilómetros desde Genebra.

A história do Douglas DC-3 começou a escrever-se a 9 de Março de 1940 nos Estados Unidos da América (EUA), tendo sido entregue a companhias aéreas americanas apenas alguns dias após o seu voo inaugural. Ao longo das suas quase 8 décadas de história, o avião apelidado de Dakota C-47 cumpriu quase todas as funções possíveis a um aparelho aéreo tendo servido como bombardeiro, avião de combate, hospital aéreo, transporte de paraquedistas e avião turístico. O Douglas DC-3 ajudou a escrever a própria história da aviação norte-americana ao revolucionar o transporte aéreo de passageiros e ter tornado possível à aviação civil norte-americana substituir os comboios de longa distância ao introduzir viagens transcontinentais de 18 horas.

A sua história cruza-se também com a da Segunda Guerra Mundial, altura durante a qual foi utilizado pelo exército norte-americano entre 1942 e 1944. O Dakota DC-3 desempenhou um papel crucial no terminar do conflito mundial ao ter liderado o desembarque das tropas aliadas na Normandia a 6 de Junho de 1944, data que ficou para sempre marcada na história como o Dia D. Com o fim da guerra, o DC-3 voltou a cumprir o seu papel de avião comercial com as companhias Trans Texas, Texas Int’l, Tradewinds, Provincetown Boston Airlines, Eastern Express e Champlain Air.

Em 2008 o Douglas DC-3 é adquirido por Francisco Agullo, um dos pilotos a operar o avião durante a Tour Mundial, juntamente com um grupo de amigos e com o apoio da Breitling. A Agullo juntam-se outros oito pilotos, seis assistentes de bordo, dois mecânicos e quatro voluntários que juntos irão continuar a fazer voar o aparelho até setembro deste ano.

As várias passagens do Dakota C-47 pelo globo têm suscitado variadas reações na página de Facebook da Tour Mundial, onde se podem ler comentários como: “Foi como voltar atrás no tempo! O Breitling DC-3 tem um enorme passado histórico” e “Ainda não consigo processar o facto que voei no avião mais antigo do mundo que ainda hoje voa! Aos 77 anos o Douglas DC-3 ainda segue o seu caminho através do globo.”

É na página da rede social que a Breitling vai partilhando os momentos mais marcantes da viagem pelo globo. Um dos desafios superados pela equipa foi o desaparecimento de combustível em Chittatong, descoberto durante a passagem por Nampur e partilhado no Facebook. O incidente levou ao reajustamento da rota que incluiu uma viagem de 8 horas até à cidade tailandesa de Chiang Mai, na que foi “provavelmente a mais longa viagem levada a cabo pelo aparelho desde 1940” salienta a empresa na página de Facebook. Contudo, esta não será a viagem mais longa da tour, estando previsto um voo de 11 horas desde a cidade nipónica de Obihiro até Shemya no estado norte-americano do Alaska.

O Aeroporto Internacional de Macau ainda se encontra a ultimar os preparativos da passagem do avião pelo território com a Breitling, pelo que não se encontrou em condições de confirmar se o público poderá visitar o aparelho aéreo nas suas instalações. Após os dois dias de paragem em Macau, a Tour Mundial prossegue viagem em cidades como Taipei, Shanghai, Fukushima, Seattle, San Francisco, Los Angeles, Phoenix, Dallas, Chicago, Toronto, Nova Iorque, Boston, Reiquejavique, Edimburgo, Londres, Paris e Frankfurt até chegar à sua paragem final na Suíça.