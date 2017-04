Do amor e os seus desígnios, em quatro séculos de história

Maria Helena do Carmo resgatou dos silêncios da história um conjunto de figuras que ajudam a contar a evolução social do território. “Estórias de Amor em Macau”, reúne, em 12 contos, percursos de vida atravessados pelas várias dimensões do afecto, mulheres que embateram em preconceitos e restrições que marcaram o seu tempo. O volume, com a chancela do Instituto Internacional de Macau, é apresentado pela autora no auditório da instituição na próxima terça-feira, às 18h15.

Sílvia Gonçalves

Histórias de amor que atravessam os quatro séculos de permanência dos portugueses em Macau. Histórias de mulheres de diferentes estatutos e etnias, que derrubaram preconceitos e cravaram no tempo um testemunho de ousadia e afirmação. “Estórias de Amor em Macau” reúne 12 contos que, no seu conjunto, acompanham a evolução da sociedade local, as suas convulsões, avanços e rupturas. A autora, Maria Helena do Carmo, juntou à verdade documental de cada narrativa histórica a dimensão ficcional que permite preencher espaços e lacunas que não é possível desvendar. Depois de vários títulos sobre Macau, onde leccionou na década de noventa, a escritora, que reside no Algarve, encontra-se já a recolher elementos para o que deverá ser um novo romance sobre este território de que nunca se conseguiu apartar.

“É um livro que fala de estórias de amor, de amor da mulher, de amor conjugal, de amor espiritual, porque é também um amor ao próximo. São figuras que se destacaram ao longo dos quatro séculos”, enquadra Maria Helena do Carmo. A autora descreve uma estruturação cronológica dos contos que traduz o própria evolução da sociedade: “Estas histórias de amor estendem-se desde o princípio, em que houve um contacto oficial entre Portugal e a China, porque começa com Tomé Pires e termina na época de transição. E como os contos são distribuídos ao longo dos vários séculos, nós podemos acompanhar a evolução do espaço físico, da economia, da sociedade macaense. Portanto, regista marcos históricos, momentos que marcaram a vida de Macau através destas personagens que viveram os seus amores, uns infelizes, outros felizes”.

A antiga professora de História e de Português, ex-locutora de rádio, agora aposentada, recorre a um cruzamento entre a verdade histórica de figuras resgatadas de arquivos e bibliotecas, com a dimensão ficcional que permite insuflar de vida cada registo individual. “As histórias são verdadeiras, são de pessoas que existiram. É claro que há ficção, porque tem de haver ficção nos espaços em que eu tenho lacunas, e é impossível conhecer exactamente a vida das pessoas com uma certa fidelidade, principalmente de tempos antigos, em que não há registos. A ficção entra onde não há documentação. De resto, as figuras são pessoas que existiram, pessoas conhecidas, que viveram a sua vida e que estão documentadas, não é totalmente ficção”, explica.

De entre a galeria de histórias que escolheu narrar, Maria Helena do Carmo, desfia alguns exemplos arrancados do todo: “O primeiro conto é sobre o Tomé Pires, o título é ‘Chinesas Cristãs’. Depois tenho um que é ‘Europeia Escritora’, que é o amor ao próximo, sobre uma freira, e que retrata Macau nos seus primórdios. Tenho uma ‘Nhónha Navegante’, que é a síntese de um romance, de uma senhora que foi importante em Macau na sua época”.

A MENINA-MULHER QUE MORREU ANTES DE COMEÇAR A VIVER

Mas uma houve que comoveu a autora de forma mais profunda: “A que mais me impressionou foi a ‘Menina-Mulher’. Trata-se de Maria Moura, uma menina que morreu com 15 anos, de parto, como era natural na época, morreu numa altura em que deveria ter começado a viver”. Uma história que não encontrou o tempo certo para desabrochar: “Ela viveu uma história de amor, vi que ela amou, não foi só ser pretendida. Ela foi até pretendida por mais do que um, mas ela preferiu o marido, mesmo contra a vontade da avó. Ela preferiu o marido e foi feliz, só que por muito pouco tempo, porque casou muito jovem, aos 12 anos teve o primeiro filho, aos 15 teve o segundo e faleceu”.

Foi num contexto académico que a professora e escritora primeiro tomou contacto com estas figuras que o tempo tratou de arrumar: “Primeiro descobri as histórias quando fiz o meu mestrado, porque fiz um mestrado em Macau, sobre os portugueses na primeira metade do século XVIII, e apanhei bastante informação, não só para a minha dissertação, como também outros elementos que ficaram, que eu guardei para posteriormente trabalhar”.

Maria Helena do Carmo, que leccionou em Macau entre 1995 e 1999, publicou já vários títulos que levam Macau como cenário. São eles: “Uma Aristocrata Portuguesa no Macau do Século XVII – Nhónha Catarina de Noronha”, “Mercadores de Ópio – Macau no tempo de Qianlong” e “Bambu Quebrado”, para além de uma participação no “Dicionário da História de Macau”. A autora explica um vínculo que não esmorece, que motiva um regresso contínuo, sobretudo por via da literatura: “Para já, é o amor que a gente sente por uma terra. Gostei de Macau e sempre pensei em escrever. Tenho seis livros publicados, mas de Macau são quatro, porque, além de ter mais fontes, é um tema de que eu gosto. Assim como me entusiasma, entusiasma a muitas outras pessoas, que gostam de conhecer o exótico oriental, de saber coisas sobre o Oriente, de conhecer filosofias diferentes da ocidental”.

Maria Helena, que já havia regressado a Macau em 2013 e 2015 para a apresentação de dois dos seus livros, encontra-se já no território, para a apresentação, na próxima terça-feira, de “Estórias de Amor em Macau”, no Instituto Internacional de Macau. Depois de uma biografia de Manuel Gamboa, que lançará em Maio, a autora prepara já novos trabalhos, e um deles traduz um inevitável regresso ficcional a Macau: “Será possivelmente um romance, ainda estou a arranjar elementos. Só depois de ter os elementos na mão é que decido o que faço. É sobre o espaço de Macau, sobre a calma e serenidade que encontramos neste território”, revela a escritora.