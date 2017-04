Crystal Chan ganha prémio e é convidada para exposição individual em Nova Iorque

Um trabalho da artista de Macau Crystal Chan conquistou na semana passada o primeiro prémio da quarta mostra anual “Will Barnet”, do National Arts Club de Nova Iorque. O quadro da estudante de licenciatura em Belas Artes foi seleccionado entre trabalhos de alunos de nove das mais prestigiadas escolas de arte de Nova Iorque. Além do valor pecuniário de 2.500 dólares norte-americanos, a distinção vale um convite para uma exposição individual no The National Arts Club, em 2018.

Cláudia Aranda

As telas com tinta acrílica de Crystal Chan são preenchidas com as cores da tristeza e da melancolia, “fragmentos subtis de sentimentos que permanecem ao longo do tempo de forma violentamente perturbadora”, como descreve a própria artista, nascida em Macau. “O meu trabalho é um acto de agarrar o passado, para ver se consigo entender o que se desvaneceu e o que resta”, explica a estudante de licenciatura em Belas Artes na School of Visual Arts (SVA) de Nova Iorque que, na semana passada, viu o seu trabalho ser reconhecido com o primeiro prémio da quarta mostra anual “Will Barnet” do National Arts Club (The Will Barnet Annual Student Show). Esta exposição destina-se a mostrar e premiar o trabalho de estudantes de artes de nove prestigiadas escolas de Nova Iorque.

É também de nostalgia que se reveste o quadro que assegurou o primeiro prémio a Crystal, uma tela pintada com tinta acrílica, sem título, representando em pinceladas impressionistas dois edifícios sob um céu cinzento, divididos por uma rua enlameada, apenas iluminados pelos tons suaves das primeiras horas da manhã.

Ao PONTO FINAL Crystal Chan manifestou-se extremamente satisfeita. “Este prémio tem um significado muito especial para mim. Como estudante de Macau, foi muito difícil no início, não conhecia ninguém aqui em Nova Iorque ou nos Estados Unidos. Precisei de bater a muitas portas para ver se as coisas poderiam funcionar. Tenho que agradecer aos meus professores que me apoiaram e ajudaram a ganhar confiança”, disse. Neste percurso, explica Crystal, foi importante este apoio para “entender a arte”. “Agora estou mais segura sobre o que quero expressar usando a minha sensibilidade e criatividade”, afirmou.

Crystal Chan foi nomeada pelo Departamento de Belas Artes para representar a SVA, juntamente com outro aluno, na mostra anual de estudantes de arte Will Barnet do National Arts Club. A exposição abriu a 5 de Abril e decorre até dia 27, com obras de estudantes das escolas de arte mais reconhecidas em Nova Iorque, incluindo o The Art Students League of New York, Instituto de Moda e Tecnologia de Nova Iorque, Lehman College, Universidade de Nova Iorque, Parsons – The New School ou o Instituto Pratt.

No seu manifesto artístico, Crystal afirma usar a pintura como meio para abordar sentimentos. “Não pinto para descrever o detalhe, a minha pintura é sobre emoções, a ambiguidade entre coisas tangíveis e intangíveis. Estou interessada em como as emoções permanecem, como o ruído da realidade desvanece-se na ilusão”. A artista até poderia escrever um poema doce e agradável, diz ela. Mas, “o propósito da pintura é diferente do da escrita, a pintura não precisa de ser rigorosa, a pintura é um gesto, insinuante e ilusório como as memórias.”

A artista de Macau afirmou ao PONTO FINAL sentir-se muito próxima da obra de Will Barnet, que dá o nome ao prémio e cuja obra se preenche, também, de sentimentos e emoções que constituem, ao fim e ao cabo, elementos de uma linguagem universal, descreveu. Barnet, reconhecido pintor norte-americano, viveu entre 1911 e 2012 e foi artista residente do National Arts Club, fundado em 1898 pelo autor e poeta Charles De Kay, crítico literário e de arte do New York Times.

A distinção dá direito a um prémio pecuniário de 2.500 dólares norte-americanos e a um convite para uma exposição individual no The National Arts Club, em 2018. Enquanto o valor em dinheiro é útil para ajudar a fazer face ao elevado custo de vida em Nova Iorque, Crystal afirma estar ainda mais animada com a oportunidade de poder mostrar as suas obras numa exposição individual que, espera, vir a abrir-lhe outras portas.