Consumidores de Macau mais confiantes na economia mas habitação assusta

Os cidadãos de Macau mostraram-se mais confiantes no desempenho da economia local nos primeiros três meses deste ano, em comparação com o último trimestre do ano passado. De acordo com Índice de Confiança do Consumidor realizado pela Universidade de Ciência e Tecnologia, a confiança na economia local foi avaliada com 100,10 pontos, numa escala de 0 a 200, quando nos últimos três meses tinha sido avaliada com 98,35 pontos.

Na apresentação dos resultados do estudo, que teve lugar ontem da MUST, diferença de 2,72 pontos foi explicada “com a quebra no pessimismo face ao desempenho da economia local”.

À imagem do que sucede desde o primeiro trimestre do ano passado, a confiança dos cidadão de Macau na possibilidade de conseguirem adquirir a sua habitação voltou a diminuir. No primeiro trimestre de 2016, a confiança na possibilidade de comprar casa em Macau totalizou 66,17 pontos, numa escala entre 0 e 200. Porém mas no primeiro trimestre de 2017 o valor caiu para os 53,48 pontos, depois de já no último trimestre de 2016 ter sido de 53,82 pontos.

“Este resultado sugere que houve um agravamento do sentimento negativo em relação às hipóteses dos consumidores conseguirem adquirir uma casa”, é explicado no relatório do estudo.

Todos os restantes factores avaliados que integram o Índice de Confiança do Consumidor, ou seja o emprego, preços junto dos consumidores, nível de vida e mercado bolsista, registaram melhorias.

Um factor que também foi avaliado, mas que não conta para o índice de confiança, foi o sentimento face à aquisição de veículos privados. Em relação a este sector, o sentimento registou um pessimismo muito significativo nos últimos três meses, o que pode ter que ver com o aumento nas multas por estacionamento.

No final de 2016 o optimismo face à eventual compra de uma viatura era de 69,22, mas entre Janeiro e Março deste ano o valor caiu para 63,94 pontos, o que regista uma quebra de 5,28 pontos percentuais ou 7,6 por cento.