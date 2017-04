Denúncia de crime de maus-tratos de animal vira-se contra o denunciante

Ao denunciar uma violação da lei de protecção dos animais, o presidente da ANIMA, Albano Martins, acabou acusado por alegadamente ter infringido a lei de protecção de dados pessoais. A Polícia Judiciária não adiantou detalhes, alegando que o caso está sob investigação.

Cláudia Aranda

A Polícia Judiciária (PJ) fala em “confidencialidade judicial” para não revelar quaisquer detalhes sobre a acusação contra o presidente da ANIMA, Albano Martins, por alegadamente ter partilhado um vídeo no Facebook que mostrava um indivíduo a maltratar um cão. “Não podemos revelar quaisquer detalhes sobre casos que estejam sob investigação”, afirmou em inglês um porta-voz da PJ em resposta a um pedido de esclarecimento por parte do PONTO FINAL.

Albano Martins, que deu a conhecer o caso num artigo de opinião publicado na sexta-feira no jornal Tribuna de Macau, explicou ao PONTO FINAL que foi convidado a apresentar-se na sede da PJ na passada quinta-feira, 6 de Abril, tendo-se deslocado prontamente àqueles serviços julgando ir na condição de testemunha de acusação. Acabou por sair acusado por colocar um vídeo a circular na Internet.

O presidente da ANIMA – Sociedade Protectora dos Animais de Macau acrescentou que não lhe foram explicados os termos da acusação, mas que deduz ter por base a Lei da Protecção de Dados Pessoais. “Depois de me ouvirem e de eu ter confirmado que partilhei o vídeo, como reconheci que aquilo foi colocado por mim, saí como acusado”, disse. Contou Albano Martins que os agentes da PJ insistiram ter sido ele quem publicou o vídeo em primeira mão na Internet; explicou então que o vídeo já estava em circulação e que o partilhou apenas. Ainda assim, as autoridades mantiveram a acusação.

A TDM, canal de televisão de Macau, voltou a mostrar o referido vídeo no noticiário do passado sábado, o mesmo que esteve a circular na Internet há três meses, filmado à distância, e onde é difícil identificar caras e local.

“No vídeo que nós colocámos, a imagem não é clara, nem se percebe onde é, nem a identidade das pessoas, a ideia de publicitar era mais para as pessoas verem que é um tipo de atitude que não é admissível e, mais tarde, quando soubemos que se tratava de um elemento da polícia, era ainda menos admissível”, prosseguiu Albano Martins.

Para Albano Martins, era dever da ANIMA fazer essa denúncia. “Havia uma violação clara de uma lei, que é a lei de protecção dos animais, e nós achamos que isso deveria ser denunciado. Tenho sérias dúvidas que se um vídeo desses fosse entregue à polícia, o caso fosse para a frente. Portanto, achei por bem, no seguimento da informação que já estava a circular, multiplicar a circulação através das páginas de Facebook da ANIMA. Ao denunciar a violação de uma lei, pelos vistos, sou acusado por denunciar a violação de uma lei. Mas é minha função como presidente da ANIMA denunciar esses casos”.

O presidente da ANIMA fez a partilha do vídeo na sua página pessoal de Facebook e depois distribuiu na página da ANIMA no dia 17 de Janeiro. Soube-se depois que no vídeo colocado a correr na Internet em Janeiro o agressor era membro da Polícia Judiciária (PJ). O caso suscitou indignação em vários sectores da sociedade civil. A 19 de Janeiro a ANIMA entregou uma carta ao secretário para a Segurança, Wong Sio Chak e ao Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM). Na carta, a ANIMA referia que a pena a aplicar ao elemento da PJ deveria ser exemplar por se tratar de um agente da autoridade que deve zelar pelo respeito e cumprimento das leis. O agente da PJ envolvido no caso de maus-tratos ao cão publicou posteriormente um vídeo na sua conta do facebook em que pedia desculpas pelas suas acções.

Albano Martins, que optou por não ter um causídico a defendê-lo, espera que o caso acabe por cair por terra e que não chegue sequer aos tribunais.