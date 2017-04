Como seria a RAEM se Carlos D’Assumpção não tivesse existido?

Celina Veiga de Oliveira

Caros Amigos,

Apenas umas breves palavras nesta cerimónia de homenagem à grande figura que foi o Dr. Carlos D’Assumpção, quando passa um quarto de século sobre a sua morte. Mas, como sucede com as grandes personalidades da História, a repercussão do seu pensamento, da sua inteligência e do seu exemplo permanece no tempo.

Referi no livro que este grande senhor era um amante da 7.ª Arte. Em Coimbra, durante o seu tempo de estudante, foi sócio do cineclube, e assim viu muitos filmes clássicos, cujas histórias gostava de analisar.

Entre os seus realizadores predilectos, contava-se Frank Capra. Carlos D’Assumpção apreciava especialmente um filme, de 1946, chamado It´s a Wonderful Life, que tinha James Stewart no papel principal – a tradução portuguesa era Do céu caiu uma estrela –, que contava a história de um homem desesperado, que queria pôr termo à vida por ter ficado arruinado por um banqueiro desonesto.

Então, apareceu-lhe um anjo, numa véspera de Natal, que o interpela com a seguinte questão: como seria a vida de tantas pessoas se ele não tivesse existido?

Seria possível que ele ainda não se tivesse dado conta de como a sua vida fora tão importante para tanta gente? E para comprová-lo, fê-lo ver episódios passados e o desenlace infeliz que teriam tido se ele não tivesse intervindo.

O homem compreendeu a mensagem, compreendeu que a sua existência não fora em vão, antes tinha tido um valor inquantificável para as vidas de muitas pessoas e que, afinal, tinha tido uma vida maravilhosa – It´s a Wonderful Life -, o que o levou a desistir do seu intento suicidário.

Este filme levou-me, por associação, a um pensamento que vou partilhar.

As novas gerações podem saber que há em Macau uma alameda, um parque, uma rotunda com o nome de Carlos D’Assumpção, mas pouco saber quem foi essa personalidade e como a sua existência foi e continua a ser determinante para esta sociedade em que vivem.

Façamos, então, o mesmo exercício de Frank Capra e imaginemos o seguinte: como seria a RAEM de hoje se Carlos D’Assumpção não tivesse existido?

Penso ser, praticamente, unânime que teríamos ficado todos a perder.

Tomemos como exemplo a Lei Básica, que sabemos ser a base de apoio da nossa sociedade e o suporte do sistema legal da RAEM.

Carlos D’Assumpção enriqueceu, com o seu saber, experiência e amplos conhecimentos jurídicos, a elaboração da lei fundamental da RAEM e, através das suas propostas, foram acolhidos muitos dos princípios jurídicos que a norteiam.

Esta é a manifestação viva e actual da importância da sua existência nos dias de hoje e o seu legado irá sobreviver muito para além da sua mortalidade, não só na Lei Básica, mas sempre que folhearmos uma lei e lermos, no final, “O Presidente da Assembleia Legislativa, Carlos Augusto Corrêa Paes D´Assumpção”.

Para mim, basta-me este facto para legitimar a homenagem que, hoje, aqui lhe prestamos.

Para terminar, gostaria de agradecer a tanta gente que apoiou este livro.

Em primeiro lugar, à Família:

– à Dr.ª Nini D´Assumpção, sempre disposta a colaborar, sempre carinhosa, sempre pronta a dar-me guarida quando venho a Macau;

– aos três filhos, que leram o texto há anos e concordaram que estava sereno e exacto: o Carlos, que, em Portugal, tanto colaborou, revendo a versão inglesa, a filha, Maria de Lourdes, que deu título ao livro, Carlos D’Assumpção – Um Homem de Valor, e o João, de quem fui professora e por quem tenho estima especial, aqui presente com a Carla e o filho José Carlos, que faz parte da nova geração da família Corrêa Paes D’Assumpção em Macau.

Quero agradecer ao Arquitecto Carlos Marreiros, o editor, por este momento feliz – obrigada, Carlos! – e desejar-lhe que o seu projecto, de enorme mérito, de não deixar cair no esquecimento figuras, que foram sempre um exemplo na vida de Macau, tenha continuidade e sucesso.

Ao Victor Marreiros, pela belíssima concepção gráfica do livro.

À Vera Leça, minha aluna no Liceu de Macau há tantos anos, pela grande dedicação a este livro desde o momento em que foi incumbida de lhe dar concretização.

Ao Dr. Diamantino de Oliveira Ferreira, por esta apresentação tão interessante e tão sentida.

À Fuí, em cuja casa fico sempre que venho ao Território.

E, por último, a todos aqui, cuja presença interpreto como uma homenagem ao Dr. Carlos D’Assumpção.

Este grande senhor, dotado de uma inteligência invulgar e de uma lucidez sem par, costumava ter uma expressão que se lhe colou à pele: “Macau merece!”

Agora, é a minha vez de também dizer: Carlos D’Assumpção merece!

Muito obrigada.

(texto lido na apresentação da obra)