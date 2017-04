Benfica esmaga Sporting por 9-0

As águias continuam invencíveis na caminhada rumo ao título e derrotaram, no sábado, os leões por 9-0, no Estádio de Macau. Contudo o Monte Carlo respondeu ontem à letra e goleou o Lai Chi por 9-2.

Foi com uma goleada por 9-0 que o Benfica bateu o Sporting no dérbi do Território, em encontro a contar para a Liga de Elite, que se realizou no sábado, no Estádio de Macau. Num verdadeiro jogo entre David e Golias, as águias apenas precisaram de 12 minutos para se colocarem à frente.

Diante do natural candidato ao título e com várias baixas, como César Gibelino, Tiago Peyroteo ou Duarte Pinheiro, eram limitadas as expectativas dos atletas verdes-e-brancos para o encontro. Porém, dentro de campo – e apesar do primeiro golo sofrido logo aos 12 minutos, que foi apontado por Edgar Teixeira – o Sporting conseguiu dar boa conta de si na hora de defender.

Por sua vez, a equipa orientada por Henrique Nunes entrou com a lição bem estudada e assumiu uma postura muito dominadora desde o início.

Foi só com a chegada do segundo golo encarnado, marcado por Vínicio Alves, aos 31 minutos, que a formação orientada por Nuno Capela começou a perder o controlo emocional.

Foi nessa altura que a goleada começou a ser construída, com os jogadores leoninos a mostrarem-se perdidos em campo e a necessitarem urgentemente do intervalo. Aproveitando esta desorientação, o Benfica foi dilatando o marcador até chegar aos 5-0, com o hat-trick de Vínicio Alves, aos 38 e 44 minutos, e o primeiro tento de Chan Man, aos 45.

No regresso do balneário as águias sentiram que podiam conseguir um resultado histórico e não deixaram de pressionar o adversário. Assim, logo no segundo minuto da etapa complementar, Chan Man bisou e colocou o resultado em 6-0.

Depois do sexto tento, chegou a vez de Alison Brito deixar o seu nome na ficha do jogo. O golo do avançado cabo-verdiano foi marcado aos 54 minutos, sendo seguido por outro de Ethan, aos 65 minutos. Finalmente, quando o relógio indicava mais vinte minutos para jogar, Alison Brito voltou a marcar e fez o 9-0.

Na outra partida de sábado, o Chao Pak Kei derrotou o recém-promovido Ching Fung por 3-1. Contudo, a vitória não foi fácil e o Cheng Fung esteve mesmo na frente do marcador, depois do golo de Fabrício Lima, aos 57 minutos de jogo.

No entanto, Diego Patriota, aos 75 e 77, bisou, deu a volta ao resultado e colocou o C.P.K. na frente. Depois, aos 82, Vinicius Kameya fez o terceiro golo da formação do Chao Pak Kei e colocou o resultado final em 3-1.

Nos outros encontros, a Polícia perdeu por 5-2 com o Cheng Fung, e o Monte Carlo bateu, ontem, o Lai Chi ao impor uma goleada por 9-2. No último encontro da jornada, também ontem, o Ka I bateu os sub-23 por 4-1.

Após a nona jornada, o Benfica lidera a Liga de Elite com 25 pontos, seguido pelo Monte Carlo, com 24 e pelo Chao Pak Kei, que soma 21 pontos.