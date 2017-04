“A China sempre olhou para Macau no quadro da sua posição relativa a Hong Kong”, lembra Arnaldo Gonçalves

Memórias partilhadas em conferência na Fundação Rui Cunha, esta quinta-feira, por ocasião do 30º aniversário da Declaração Conjunta Luso-Chinesa.

A 13 de Abril de 1987, reuniam-se em Pequim Cavaco Silva e Zhao Ziyang para a assinatura da declaração que ditaria os termos da transferência da soberania de Macau entre Portugal e a China. Os responsáveis pelos governos da República Portuguesa e da República Popular da China terminavam, deste modo, quase um ano de negociações entre Pequim e Lisboa e “eventuais divergências que houvesse relativamente à questão de Macau”, sublinha Arnaldo Gonçalves.

Apesar de os “campos de negociação já estarem ditados à partida”, suportados pelo modelo “um país, dois sistemas”, o presidente do Fórum Luso-Asiático aponta quatro temas que foram fundamentais para Portugal no decorrer das negociações. As questões da identidade de Macau, da nacionalidade dos cidadãos nascidos em Macau, da transição da Região Administrativa Especial de Hong Kong e o estacionamento do destacamento do exército chinês em território da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) foram os pontos pelos quais o lado português se bateu até ao fim das negociações.

Arnaldo Gonçalves considera que “a China sempre olhou para Macau no quadro da sua posição relativa a Hong Kong”, sofrendo dificuldades em ver as “diferenças que havia no estado jurídico, sociológico e cultural de Macau quanto àquilo que era Hong Kong.” O presidente do Fórum Luso-Asiático salienta as dificuldades passadas pelos negociadores portugueses que viram o seu campo de acção delimitado pelo quadro jurídico-constitucional da Declaração Conjunta Sino-Britânica, assinada em 1984, pelo que “pode-se dizer que a declaração conjunta de Hong Kong, de algum modo, marcou a própria feitura e a redação conjunta de Macau”, remata Arnaldo Gonçalves.

As expectativas eram altas para a RAEM, não só após a assinatura da Declaração Conjunta mas principalmente aquando da sua efectiva criação, em 1999. Arnaldo Gonçalves aponta o garante da identidade própria de Macau, a manutenção e criação de instrumentos que assegurassem o estatuto de autonomia e a preservação de poder judicial autónomo como objectivos portugueses para o período de transição que se prolongará até 2049. É sobre o tema das expectativas da altura, comparadas com o modo como se efectivaram até à actualidade, que vai incidir a intervenção de Arnaldo Gonçalves, acompanhado de Jorge Rangel, presidente do Instituto Internacional de Macau.

Ambos os oradores desempenharam funções no governo da administração portuguesa e participaram activamente no processo de transferência de soberania. Jorge Rangel teve sob a sua alçada a tutela das áreas da Educação, Cultura, Turismo, Administração Pública, Juventude e Desporto, foi responsável pelos assuntos da transição e ligação à Comissão Preparatória da RAEM e foi membro do Conselho de Redacção da Lei Básica da RAEM. Arnaldo Gonçalves foi assessor do secretário-adjunto para a Educação, Saúde, Assuntos Sociais e Económicos, Francisco Murteira Nabo e do secretário-adjunto para a Coordenação Económica, Vítor Rodrigues Pessoa. Foi ainda assessor de gabinete do Grupo de Ligação Conjunto Luso-Chinês, criado para assegurar a aplicação da declaração conjunta e criar as condições à transferência de soberania.

A conferência “Declaração Conjunta – expectativas vs. realidade. 30 anos de história” é uma co-organização do CRED-DM (Centro de Reflexão, Estudo e Difusão do Direito de Macau) da Fundação Rui Cunha com o Fórum Luso-Asiático. Tem lugar na sede da Fundação Rui Cunha, esta quinta-feira pelas 18h30.