Wong Kit Cheng defende melhoria dos serviços de saúde mental

O Dia Mundial da Saúde assinala-se hoje, e este ano tem como tema “Depressão: Vamos Falar”. A esse propósito, a deputada Wong Kit Cheng – também vice-presidente da Associação Geral das Mulheres – instou o Governo a aumentar o investimento e o apoio aos serviços de psicoterapia e a permitir que mais cidadãos em Macau conheçam a maleita, as questões relativas à saúde mental e problemas do foro emocional. Tendo em conta o rápido desenvolvimento da sociedade e o acelerado crescimento da população, a deputada estima que a procura de serviços de saúde mental deva aumentar no território, e defende que o Executivo deveria apostar na formação de profissionais nesta área.

Em nota remetida à imprensa, pode ler-se que Wong Kit Cheng apelou ainda ao Executivo para que planifique um serviço de reabilitação de saúde mental, aumentando o investimento em serviços de consultadoria nesta área, e melhorando a certificação destes profissionais. A deputada sugeriu também que as organizações não-governamentais introduzam serviços de saúde mental, para aumentar os efeitos de sinergia.