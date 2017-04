Voos entre Macau e os países de língua portuguesa dependem das companhias aéreas , diz Alexis Tam

No âmbito da reunião anual da Comissão Conjunta de Trabalhos para Impulsionar a Construção de Macau num Centro Mundial de Turismo e Lazer, que decorreu ontem, a questão dos voos directos entre a República Popular da China e os países de língua portuguesa foi referida no discurso de Yao Jian, sub-director do Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau, antes do arranque do debate.

O responsável defende que Macau “deve estudar a possibilidade de explorar voos directos para os países de língua portuguesa para atrair mais visitantes desses países” ao território. “Ao mesmo tempo, os visitantes dos países de língua portuguesa podem, através de Macau, transitar para a China”, defendeu Yao Jian.

Apesar de as ligações aéreas não terem sido abordadas durante o encontro, Alexis Tam, secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, disse aos jornalistas após a reunião que defende o lançamento de novas rotas com origem em Macau: “Eu sempre defendi esta ideia. Eu, como responsável na área de turismo, queria ter voos directos de Macau”, assinalou.

Por outro lado, o governante assumiu que, apesar do assunto ter sido considerado pelo Executivo, é necessária uma análise aprofundada antes de qualquer decisão: “Temos que saber que isso é tudo ligado ao comércio. As companhias aéreas têm que analisar porque isso é, no fim, um acto comercial. As companhias têm que pensar se é possível, se é viável. Claro que para investir têm que analisar bem, por isso eu penso que muitas companhias interessadas estão a analisar isso”, explicou o secretário.

Já Helena de Senna Fernandes, directora dos Serviços de Turismo, sublinhou que aquando da visita do Primeiro-ministro português, António Costa, à RAEM e à China Continental em Outubro do ano passado, a questão dos voos directos foi abordada pelos governantes. No entanto, disse Senna Fernandes aos jornalistas, o Governo de Macau está “ainda a aguardar novidades”: “Estamos atentos a qualquer eventual desenvolvimento neste sentido”, apontou. J.F.