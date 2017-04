Peru debaixo de água: Uma família peruana afectada pelas fortes chuvas e inundações repousa num abrigo na região de Piura, no Peru. As inundações no país afectaram mais de 156 mil pessoas, de acordo com o Centro Nacional de Operações de Emergência. EPA / ERNESTO ARIAS

