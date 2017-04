PSP multou quase 500 condutores por não pararem nas passadeiras

A Polícia de Segurança Pública multou 477 condutores que não cederam a passagem a peões nas passadeiras do território, de acordo com a informação avançada pela Rádio Macau.

Entre as infracções reveladas ontem, que foram quase 600, 80 por cento ficaram-se a dever ao facto dos condutores não pararem nas passadeiras. As restantes justificaram-se com as pessoas que atravessaram na rua sem utilizar a passadeira.

Em Março foram igualmente detectadas 353 infracções por parte dos taxistas, sendo que metade se deveram a cobranças abusivas.