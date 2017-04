“Para quando a criação de um Mecanismo de Protecção a Idosos?”, Chan Hong quer saber

Numa interpelação escrita endereçada ao Governo no final do mês passado, a deputada Chan Hong questiona o Executivo sobre em que passo se encontra a criação e implementação do Mecanismo de Protecção a Idosos: “Por que é que o Governo não divulgou ainda o texto final? Quando será anunciado?”, interroga a deputada.

O Mecanismo de Protecção a Idosos “constitui uma parte importante” do Plano de Acção para o Desenvolvimento dos Serviços de Apoio à Terceira Idade no próximo decénio e o trabalho relacionado com a sua criação “é bastante urgente”, alerta Chan Hong.

Na segunda reunião plenária da Comissão para os Assuntos do Cidadão Sénior, o Governo divulgou os resultados da consulta pública sobre o Mecanismo de Protecção a Idosos, realizada entre Julho e Setembro de 2015. Na altura, as autoridades declararam que o texto final seria concluído no primeiro trimestre de 2016, seguindo-se a sua divulgação pública. Porém, até agora, a versão final ainda não foi dada a conhecer, lembra a deputada.

Chan Hong pergunta ainda se a disponibilidade das famílias, da comunidade e dos lares de idosos é suficiente para responder às necessidades de uma sociedade cada vez mais envelhecida e, nesse sentido, quer saber que medidas tem o Governo em carteira para melhorar o apoio a quem dá assistência a idosos. Nos últimos anos, o envelhecimento da população no território tornou-se cada vez mais proeminente e as famílias enfrentam muitas dificuldades e pressões: “Que medidas existem que permitam dar assistência a quem está em casa a cuidar dos mais velhos?”, interroga Chan Hong.

Face à tendência de envelhecimento com que se depara Macau, o Governo da RAEM criou um “Grupo Interdepartamental de Estudo do Mecanismo de Protecção dos Idosos de Macau”, tendo encarregado o mecanismo da criação de um Mecanismo de Protecção dos Idosos e de um Plano de Acção para o Desenvolvimento dos Serviços de Apoio a Idosos. Os organismos tinham por objectivo dar resposta aos desafios impostos pelo envelhecimento da população.