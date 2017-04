Motoristas de autocarros turísticos pedem reforço dos lugares de estacionamento

Uma dezena de membros da Associação Geral dos Motoristas de Actividade Turística de Macau deslocaram-se à Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) com o intuito de discutir com o Governo o que dizem ser problemas de gestão do parque de estacionamento temporário para Automóveis Pesados de Passageiros. A falta de espaços para estacionamento de viaturas pesadas e a formação de motoristas de autocarros para turistas foram outras das questões que estiveram sobre a mesa.

De acordo com um comunicado emitido pela associação, os associados do organismo que marcaram presença na reunião com os responsáveis pela DSAT referiram que no parque de estacionamento temporário para veículos pesados de passageiros se encontram sempre viaturas privadas e motociclos, estando alguns dos espaços ocupados há muito por veículos abandonados. A associação sugeriu, por isso, à DSAT que reforce o patrulhamento e a aplicação da lei, e disse ainda esperar que sejam melhoradas as instalações de apoio ao tráfego junto dos pontos turísticos, acrescentando mais lugares para viaturas pesadas de passageiros.

Segundo a mesma nota de imprensa, Lam Hin San, da DSAT, respondeu que o organismo está a renovar a área de estacionamento para estes veículos frente ao casino MGM, na zona do NAPE. A iniciativa deverá ajudar a criar cerca de 80 novos lugares de estacionamento. O responsável dos Serviços para os Assuntos de Tráfego assegurou ainda que vai facilitar uma área de estacionamento para estas viaturas pesadas na Zona E1, facultando cerca de 90 lugares adicionais. Além disso, a DSAT assegura também que vai reservar uma área de estacionamento para pesados no Parque Industrial da Concórdia e junto à Nave Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental de Macau, reservando para mais tarde a reabertura do parque de estacionamento do Posto Fronteiriço do Cotai.

Sobre a formação de motoristas locais, Leong Sun Iok, vice-presidente da Federação das Associações dos Operários de Macau, referiu, segundo o mesmo comunicado, que ainda este ano serão abertos novos cursos, para aumentar o conhecimento das regras de segurança, preparando os profissionais para lidar com situações de emergência.