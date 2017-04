Macau mantém 184.o posto no ranking da FIFA

A selecção de futebol de Macau, que na passada perdeu pela margem mínima na deslocação ao Quirguistão, em partida a contar para a campanha de apuramento para a fase final da Taça da Ásia, mantém-se no 184.o lugar no ranking da FIFA, com 77 pontos. O onze do território está à frente de países como o Paquistão, Timor-Leste ou a Mongólia. No topo da tabela, uma alteração de vulto: o Brasil desalojou a Argentina da liderança do ranking. Campeão da Europa de futebol, Portugal continua no oitavo posto.

