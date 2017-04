Macau e Hengqin querem facilitar acesso de carros do território à Montanha

O director do Conselho de Administração da Nova Zona da Ilha da Montanha, Niu Jing, disse ontem no território que o Governo e as autoridades de Hengqin estão a negociar a agilização de procedimentos com o objectivo de facilitar a entrada de viaturas de Macau na Ilha da Montanha. Em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o responsável avançou que o organismo que dirige e a Secretaria para a Segurança tencionam simplificar os procedimentos burocráticos a que é necessário dar resposta para que os veículos com matrícula de Macau possam circular em Hengqin.

Niu Jing reconhece que o número de viaturas do território habilitadas a circular na Ilha da Montanha é menor do que seria de esperar. O director do Conselho de Administração da Nova Zona da Ilha da Montanha reconhece que os procedimentos de candidatura à autorização de circulação são relativamente complexos e garantiu que ambas as partes – Macau e a Montanha – estão a estudar formas de tornar o processo mais simples.

À emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Niu Jing falou ainda sobre as queixas, apresentadas por alguns residentes da Taipa, a propósito do que dizem ser a poluição visual gerada por alguns dos novos edifícios de cariz comercial construídos em Hengqin. O director do Conselho de Administração da Ilha da Montanha diz que não lhe chegaram às mãos quaisquer queixas e deixou a garantia de que no dia em que tal vier a acontecer o organismo que dirige vais estudar formas de minimizar os inconvenientes para a população do território.