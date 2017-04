Instituto Cultural deu explicações ao CCAC, mas apenas em chinês

O Instituto Cultural emitiu ontem um comunicado, apenas em língua chinesa, sobre as explicações que foram dadas ao Comissariado Contra a Corrupção, após o relatório anual do organismo liderado por André Cheong ter apontado mais falhas nas estratégias de contratação do organismo.

O CCAC condenou o Instituto Cultural por ter contratado duas chefias cuja experiência e período de serviço não justificavam as posições que ocupavam. O IC reconhece a importância deste aviso, e revelou que depois de “um estudo cauteloso” e de ter considerado que o desempenho dos dois chefes foi meritório, que vai pedir ao Chefe do Executivo autorização para que os funcionários permaneçam nestas posições.

Para que isso seja possível, o Instituto Cultural explica que é apenas necessária a publicação de um despacho por parte de Chui Sai On.