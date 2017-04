Instituto Cultural atento ao plágio na Feira do Tap Seac

A edição de 2017 da Feira de Artesanato do Tap Seac vai contar com duas centenas de expositores, 120 dos quais são oriundos de fora das fronteiras do território.

A informação foi ontem avançada por Wong Keng Ngo, dirigente do Departamento de Promoção das Indústrias Culturais e Criativas do Instituto Cultural durante o programa “Fórum Macau”, transmitido pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau. A responsável explicou, no entanto, que a proporção entre expositores locais e internacionais se mantém inalterada face às últimas edições do certame. Os critérios de selecção dos 80 residentes ou entidades do território a quem é consignado o direito de participar no evento continuam a ser a singularidade e a originalidade dos produtos expostos. Wong Keng Ngo explicou que o Instituto Cultural deverá ter em conta a performance dos artesãos do território durante a Feira para seleccionar os que poderão representar a RAEM em feiras e eventos do género conduzidos no estrangeiro.

Dado o grande número de candidaturas apresentadas, o Instituto Cultural não exclui a possibilidade de organizar um sorteio para determinar o nome dos profissionais escolhidos.

A Feira de Artesanato do Tap Seac, que este ano chega à sua nona edição, realiza-se este mês durante dois fins-de-semana consecutivos – entre 21 e 23 e entre 28 e 30 de Abril – e a questão do plágio e dos direitos de propriedade volta a assumir uma importância preponderante aos olhos do Instituto Cultural. Aos microfones da emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Wong Keng Ngo assegurou que o organismo vai estabelecer um mecanismo de patrulha para garantir que na Feira não sejam comercializadas falsificações e produtos contrafeitos.

A dirigente do Departamento de Promoção das Indústrias Culturais e Criativas do Instituto Cultural diz que o número de artesãos e de entidades interessadas em marcar presença no evento tem vindo a aumentar de ano para ano. O IC sustenta ainda que a qualidade e a originalidade dos produtos comercializados tem vindo também a aumentar na mesma proporção.