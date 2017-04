Governo quer reforçar fiscalização e regulação do sector do turismo

A Comissão Conjunta de Trabalhos para Impulsionar a Construção de Macau num Centro Mundial de Turismo e Lazer reuniu-se ontem para discutir a cooperação entre Macau, o Governo Central e as regiões e províncias vizinhas tendo em vista o desenvolvimento do sector turístico local. Alexis Tam, secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, mostrou-se satisfeito com o resultado da reunião, na qual a questão da regulação do turismo também esteve em destaque.

Joana Figueira

O aprofundamento da cooperação entre Macau, o Governo Central e as províncias e regiões vizinhas e a regulação do sector do turismo no território estiveram em destaque na reunião anual da Comissão Conjunta de Trabalho para Impulsionar a Construção de Macau num Centro Mundial de Turismo e Lazer. Convocado pelo secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, e pelo vice-presidente da Administração Nacional do Turismo da China, Li Shihong, o encontro deu azo a um intercâmbio de ideias centradas no desenvolvimento saudável do mercado de turismo.

Entre os responsáveis do sector do turismo que ontem se deslocaram ao território esteve Li Shihong, que assumiu a vontade do Governo Central de ajudar Macau a tornar-se num centro mundial de turismo e lazer: “Discutimos sobre as políticas que possam vir a ser apoiadas em Macau tendo em vista concretização do centro, nomeadamente no que diz respeito ao crescimento da indústria de turismo de Macau. Abordamos ainda formas de aprofundar o serviço público e também aprofundar a fiscalização do sector, bem como aprofundar a colaboração integrada de todos os sectores”, disse aos jornalistas no final da reunião.

A regulação do sector do turismo foi um dos temas que mereceu destaque na reunião e a Administração Nacional do Turismo da China (CNTA) partilhou alguns “comentários ou propostas”: “Não queremos que haja infracção do sector ou irregularidade a acontecer nesse mercado. (…) A província de Guangdong, a nível nacional, deu muito apoio ao mercado de Macau, nomeadamente como é que podemos aproveitar as políticas implementadas pelo Governo Central”, indicou Alexis Tam.

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura salientou ainda que os mecanismos de controlo dos visitantes da China Continental que entram no território em excursões organizadas deve ser reforçado: “Temos que chamar a atenção das autoridades do turismo da China, nomeadamente da província de Guangdong, a mais próxima. Eles concordaram connosco e vão ajudar-nos a regularizar e controlar actividades ilegais ou irregularidades”, afirmou.

Quanto à Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau – questão que também foi abordada no encontro – Alexis Tam defende que “vai ser um meio importante para Macau ter mais oportunidades”. O debate incidiu sobre a forma como poderá ser aproveitada a “facilidade de acesso através da ponte” e como poderá “incentivar” o mercado local.

Alexis Tam afirmou que “todos os serviços de diferentes províncias contribuíram com as suas opiniões para reforçar esse papel de Macau como centro de lazer e turismo”, acrescentando ainda que acredita que serão criados mais produtos turísticos que serão divulgados ao público quando finalizados.

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura declarou-se “muito contente” com o debate e com as condições de Macau relativamente ao sector turístico, uma vez que “está numa fase de desenvolvimento estável com o número de visitantes a aumentar anualmente”, contribuindo, assim, “para a elevação da qualidade do turismo”: “Em 2016, mesmo havendo factores externos de instabilidade económica, o número de visitantes manteve-se em mais de 30 milhões, registando-se um ligeiro acréscimo em termos anuais”, referiu.