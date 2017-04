DICJ não recebeu pedido para abertura de casino no “The 13”

A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) não recebeu qualquer pedido relativo à abertura de um casino no Hotel “The 13”, reiterou esta quinta-feira o director do organismo, Paulo Martins Chan.

O responsável sublinhou que uma eventual candidatura à abertura de um novo espaço de jogo teria que ser endereçada ao Governo por uma das seis concessionárias de jogo legalmente habilitadas à exploração de jogos de fortuna e azar. Caso o pedido ainda venha a ser entregue, a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos deverá decidir tendo por base os regulamentos legais existentes, não apenas no que toca à indústria do jogo, mas também no que toca à planificação urbanística do território.

Ontem, em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Paulo Martins Chan adiantou ainda que a base de dados alusiva às actividades dos promotores de jogo é dominada por intermediários. A referida base de dados já estará compilada mas não foi ainda tornada pública. Martins Chan defende, de resto, que os conteúdos do mecanismo devem ser mantidos secretos por questões relacionadas com a gestão de dados pessoais. O responsável pela DICJ reiterou que todos os instrumentos que possam ajudar ao desenvolvimento da indústria do jogo serão bem vindo, clarificando, no entanto, que a base de dados necessita ainda de alguns ajustes técnicos.

Já quanto às receitas do sector do jogo previstas para este ano, Paulo Martins Chan opta por uma abordagem cautelosa. O director da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos diz que o Governo se vai manter atento à influência de factores externos e acompanhar o desenvolvimento futuro do sector.