Carreira 30X com novas paragens a partir de segunda-feira

A Direção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego alerta os passageiros para as alterações que a carreira 30X vai sofrer a partir da próxima segunda-feira. Após a paragem na Avenida de Kwong Tung, a carreira prossegue pela Rua de Coimbra até à CTM, pela Ponte Governador Nobre de Carvalho em direção à zona dos NAPE, passando pela Zona Norte antes de voltar à Rua Lei Pou Chon. O novo percurso deixa de fora as paragens na Avenida de Kwong Tu/Edifício Hung Fat, Avenida Dr. Sun Yat Sen/Rua de Lagos, na Chun U Villa, no Edicício do Lado e na Estrada Alm. M. Correia.

