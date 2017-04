Burla telefónica em crescendo. PJ recebeu 150 denúncias em três semanas

Foram 150, os cidadãos que ao longo das últimas três semanas denunciaram à Polícia Judiciária tentativas de burla telefónica. Entre eles, 17 foram mesmo vítimas, num crime que conhece um novo fôlego do território. Os lesados tiveram um prejuízo que atinge os 11 milhões de patacas. O director da Polícia Judiciária fala em reforço da acção preventiva, nas redes sociais e junto dos mais jovens, mas também da necessária cooperação transfronteiriça.

Sílvia Gonçalves

Entre 14 de Março e 5 de Abril, 150 pessoas apresentaram queixa à Polícia Judiciária (PJ) devido a tentativas de burla telefónica. Entre os queixosos figuram 17 vítimas, cujo prejuízo ascendeu aos 11 milhões de patacas. A informação foi ontem avançada pelo director da polícia de investigação do território que assume a aposta do organismo na prevenção deste tipo de crime e o aprofundamento da cooperação transfronteiriça. O piquete de combate à burla telefónica integra nesta altura 70 agentes e conta ainda com o apoio de efectivos de várias divisões da Judiciária.

“Entre 14 de Março e 5 de Abril houve 150 cidadãos que apresentaram queixa a dizer que receberam telefonemas deste tipo de burla. E houve 17 vítimas que dizem ter tido prejuízo em dinheiro. E o montante envolvido foi de 11 milhões de patacas. Ainda ontem [quarta-feira] houve um caso de burla telefónica”, revelou ontem Chau Wai Kuong, em declarações à imprensa, à margem de um encontro sobre prevenção criminal relativo ao plano “Rede de Comunicação com as Escolas 2017”, que promove acções educativas entre os mais jovens.

O director da Polícia Judiciária (PJ) assume que o recurso às redes sociais tem sido fundamental para reforçar a acção de prevenção contra este crime: “Ultimamente houve muitos casos de burla e através destes meios é que conseguimos divulgar informações para a população, para que se saibam prevenir, para que não sejam vítimas”, sustenta. “Não é fácil prevenir, mas nós tentamos divulgar informações, as dicas mais importantes, para as pessoas fazerem prevenção. Pedimos aos cidadãos que quando receberem este tipo de telefonemas, contactem a PJ”, alertou o responsável.

Chau Wai Kuong lembrou que o crime em causa não se circunscreve às fronteiras de Macau, o que implica a cooperação com o exterior: “Este crime normalmente não é só de Macau, também é transfronteiriço, podem ser outros países a fazer a chamada para aqui, pode ser criminalidade organizada. Por isso é preciso sempre a colaboração de Hong Kong, de Cantão. Normalmente as vítimas têm conta bancária em Zhuhai, por isso nós também temos contactos com a polícia em Zhuhai, e tentamos recuperar o dinheiro”, explicou.

O responsável máximo pela polícia de investigação do território assume o movimento em crescendo deste tipo de criminalidade na RAEM: “No passado também houve um aumento deste tipo de crime, e depois de se fazer um grande combate com a polícia da China, diminuiu bastante. Mas ultimamente houve outra vez um aumento”.

E quantos agentes estão envolvidos no combate à burla telefónica? “Quanto ao piquete, temos 70 investigadores, temos também outra divisão, que tem mais de 30 pessoas, que ajuda nesta investigação. Depois há também técnicos, por isso não tenho um número concreto”, assumiu Chau Wai Kuong.

O responsável recebeu ontem, na sede da Polícia Judiciária, vários representantes da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude e do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, entre outras entidades educativas, para fazer um balanço relativo a 2016 do projecto “Rede de Comunicação com as Escolas”. A iniciativa remete para um mecanismo de cooperação entre a polícia e as instituições de ensino que permite, através da troca de informações, apoiar os agentes na resolução de vários casos de índole criminal: “A PJ faz contactos também com o pessoal docente, para lhes dar formação para fazer prevenção criminal. No ano passado houve 29 mil pessoas que participaram nesta formação. Houve 68 escolas primárias, 49 escolas secundárias e oito instituições de ensino superior que participaram no projecto”, referiu.

Chau Wai Kuong destacou ainda o projecto “Guia Juvenil para Combater o Crime”, instituído em 2013, que aposta na formação dos mais jovens para disseminar a prevenção no combate à criminalidade: “Através deste projecto são formados jovens para terem um conhecimento jurídico, para terem mais conhecimentos para a prevenção criminal. O jovem depois de formado pode acompanhar o nosso pessoal para fazer campanhas de sensibilização, pode fazer visitas connosco às pessoas mais idosas”.

O projecto deverá ter um acréscimo de vagas – “até 150 no corrente ano” – “fortalecendo a equipa jovem de prevenção e combate à criminalidade”, pode ler-se ainda no comunicado facultado à imprensa.