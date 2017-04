O BNU (Banco Nacional Ultramarino) doou 1 milhão e 600 mil patacas à associação sem fins lucrativos Tung Sin Tong. O donativo é o resultado da criação do Cartão de Crédito Visa da Tung Sin Tong, através do qual o BNU doa ”1 por cento do volume das transacções de retalho efectuadas pelos seus titulares”, explica a entidade bancária em comunicado. Desde a criação desta modalidade de doação, em 1999, o BNU já apoiou a associação com mais de 12 milhões de patacas.

