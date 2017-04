Estão abertas as candidaturas para o ”Design and Art Field Trip 2017 – Shenzhen” dirigido a profissionais do campo da arte e do design. O evento, promovido pelo Albergue SCM, decorre de 20 a 22 de Abril e passa por locais emblemáticos do panorama artístico de Shenzehen como a Guanlan Original Printmaking Base, Dafen Oil Painting Village ou a galeria OCT Art Design. Os interessados têm até ao dia 13 para apresentar as suas candidaturas junto do Albergue SCM.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...