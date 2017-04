A herança ancestral das técnicas de artesanato é tema da ICHAA Expo 2017

A segunda Exposição Internacional do Património Cultural Imaterial e de Arte Antiga da China (ICHAA Expo 2017) arranca hoje e decorre até segunda-feira no Centro de Convenções e Exposições do Venetian Resort. Este ano, a iniciativa conta ainda com um leilão e uma mostra de artigos artesanais e de património imaterial. Até segunda-feira, o Venetian é palco de actuações de ópera “Yue”, com o espectáculo “Face-Changing” e de interpretações musicais com o instrumento de cordas Guqin.

Elisa Gao

A segunda Exposição Internacional do Património Cultural Imaterial e de Arte Antiga da China (ICHAA Expo 2017) – que é hoje inaugurada no Venetian e se prolonga até 10 de Abril – tem como mote “ ‘Uma Faixa, Uma Rota’, a herança da técnica de artesanato”.

Este ano os organizadores do certame procuram “enfatizar as interacções entre a cultura do antigo e do presente, promovendo as iniciativas desenvolvidas ao abrigo do projecto ‘Uma Faixa,Uma Rota’ e apresentando a essência da cultura chinesa. Ao mesmo tempo, querem contribuir para a promoção da herança da estética tradicional chinesa e do seu artesanato refinado”, refere a organização.

De acordo com Sandra Pan, directora de operações e responsável pela exposição este ano, mais de 40 expositores e artesãos relacionados com o património cultural imaterial e acima de 70 expositores de arte antiga vão estar representados no evento, que se realiza no Centro de Convenções e Exposições do Venetian Resort.

A responsável estima que mais de 10 mil visitem a mostra ao longo dos vários dias de exposição. Este ano, os organizadores investiram mais recursos na promoção do evento em Macau, em Guangzhou, em Shenzhen e em Hong Kong, acrescentou Sandra Pan. A responsável adiantou ainda que a organização vai trazer ao território uma delegação de várias centenas de colecionadores, investidores e representantes de entidades governamentais provenientes daquelas regiões – bem como de Taiwan e de outros lugares – para mostrar os produtos em exposição e negociar a sua venda. Os produtos expostos têm origem na República Popular da China, o mesmo sucedendo com o património imaterial em destaque, nomeadamente as actuações artísticas e musicais.

A exposição deste ano acrescenta um leilão, uma área de venda de produtos e espectáculos de exibição de património imaterial. Entre as actuações previstas contam-se espectáculos de ópera “Yue”, pela Ópera de Sichuan, “Face Changing” e ainda a execução de um espectáculo musical pela orquestra de bambu Shanghai Jiangnan e do instrumento de cordas Guqin, de Guangling, Yangzhou. Os espectáculos vão decorrer entre as 19h30 e as 21h30.

A exposição de património cultural intangível inclui a mostra de diferentes instrumentos como o Guqin, um instrumento musical chinês de sete cordas, e do Yangqin, outro tipo de instrumento de cordas, originário da Pérsia. Em destaque estarão também pinturas esculpidas em madeira de Yangzhou, oito peças de artesanato feitas originalmente para o palácio imperial de Pequim – incluindo esculturas em materiais como jade, marfim, laca e filigrana – e ainda peças de cerâmica trabalhadas em argila da província de Zhejiang.

A exposição inclui mostras e projecções em 3D de processos de fabrico de peças artesanais em porcelana de Geyao, de escultura em bambu e de arte escultórica de Gandhara. No sábado, das 14 às 17 horas, serão conduzidas três palestras abertas ao público, com destaque para a ministrada por Zhang Rong, coleccionador de cerâmica antiga chinesa, agora a viver no Japão. O reputado especialista chinês em cerâmica antiga e artes budistas, Liang Xiao Xin, também vai estar no território para falar sobre arte Gandhara.