﻿ Chui Sai On recebeu antigos alunos da Academia de Yan’an

O Chefe do Executivo, Chui Sai On, recebeu os dirigentes da futura Associação dos Antigos Alunos de Macau da Academia de Liderança Executiva de Yan’an da China. A associação, liderada por Leong Sio Pui, surgiu graças à iniciativa de mais de uma dezena de antigos alunos que pretendem criar entre si uma plataforma de reunião, bem como manter a ligação à academia. A Chui Sai On foi deixado o convite para estar presente na cerimónia oficial de constituição da associação, a acontecer no final deste mês.

