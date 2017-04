Washington deu aval à aquisição de empresa suíça por grupo chinês

A China National Chemical Corp recebeu ontem luz verde das autoridades reguladoras dos Estados Unidos da América para a aquisição do grupo agroalimentar suíço Syngenta. Antes de avançar para a aquisição formal da empresa helvética, o conglomerado chinês terá que abrir mão de alguns negócios.

Os reguladores norte-americanos aprovaram a compra da gigante suíça do sector agroalimentar Syngenta pelo grupo estatal China National Chemical Corp., na condição de que a empresa chinesa abra mão de alguns dos seus negócios, visando cumprir regras anti-monopólio.

Caso se confirme, o negócio, avaliado em 40,3 mil milhões de euros, será o maior investimento de sempre por uma empresa chinesa feito além das fronteiras da República Popular da China.

O anúncio da Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos surge após, no ano passado, os reguladores europeus terem também aprovado a aquisição. A Chem China concordou vender os negócios de fabrico de um herbicida, insecticida e fungicida, cujas quotas de mercado combinadas com as da Syngenta nos Estados Unidos da América poderiam “causar perturbações significativas”, refere a Comissão em comunicado.

A República Popular da China tem encorajado as empresas do país a investir além-fronteiras, como forma de assegurar tecnologia e marcas, que melhorem a sua competitividade, e fontes confiáveis de retornos, face aos sinais de abrandamento na economia doméstica.

Por outro lado, a indústria global de químicos e biotecnologia para agricultura atravessa um período instável, face à queda dos preços das matérias-primas, que levaram os agricultores a reduzir custos.

Em Agosto passado, um júri do Governo norte-americano para a segurança nacional aprovou o negócio, apesar das acusações de alguns legisladores de que este acarretaria “riscos para o sistema alimentar” norte-americano.

O presidente da ChemChina, Ren Jianxin, disse que espera expandir a presença da Syngenta na China e em outros mercados emergentes. Ren é o mais agressivo investidor chinês além-fronteiras, tendo gastado mais de 60.000 milhões de dólares em aquisições, desde 2010.

Os negócios de Ren Jianxin incluem a aquisição da marca de pneus italiana Pirelli, o fornecedor norueguês de produtos químicos Elkem e o fabricante de máquinas industriais alemão KraussMaffei.