Visto para o continente permite entrada de cidadãos de Taiwan em Macau

A Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou que, a partir de 10 de Abril, os cidadãos de Taiwan podem usar a “Permissão de Viagem ao Continente para Residentes de Taiwan” para entrar e sair da RAEM a partir de todas as fronteiras. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o Corpo de Polícia de Segurança Púbica continuará com os regulamentos de imigração originais que permite que os titulares de “Permissão de Viagem no Continente” possam beneficiar de isenção de visto, sem restrições para se deslocarem ao Continente, sendo a estadia mais longa em Macau de 30 dias.

Os residentes de Taiwan também podem utilizar a autorização de viagem anteriormente requerida para entrar em Macau. De acordo com dados facultados pela PSP, Macau é visitado anualmente por cerca de um milhão de viajantes oriundos de Taiwan, mais de metade dos quais seguem posteriormente para a vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong ou para o Continente.

A medida agora anunciada promete maiores facilidades para os residentes de Taiwan, que podem usar a mesma autorização para se deslocarem a Macau, Hong Kong e à China continental.