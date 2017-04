Trump afasta Bannon do Conselho de Segurança Nacional

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afastou ontem Steve Bannon do cargo que ocupava como seu conselheiro e chefe de estratégia do Conselho Nacional de Segurança.

Trump reverte assim uma decisão recente e polémica que dava acesso a Bannon a todas as reuniões de alto nível.

O novo memorando sobre a composição do Conselho foi publicado esta quarta-feira e na lista não consta o nome do chefe de estratégia como membro do Comité Superior, o grupo de funcionários de altos cargos que se reúne para discutir as prioridades de segurança nacional.

Além disse reintegra numa posição permanente no Conselho de Segurança Nacional o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e o responsável pelas agências de serviços secretos, que tinham sido retirados.