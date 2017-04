Torre Hard Rock do City of Dreams passa a chamar-se The Countdown

A torre Hard Rock do casino City of Dreams vai passar a chamar-se The Countdown – expressão em língua inglesa que significa contagem decrescente – a partir de Julho e até 31 de Março do próximo ano. A revelação foi ontem feita pela operadora Melco Crown Resorts, que também muda o seu nome para Melco Resorts and Entertainment – mudança com efeito imediato –, num comunicado à bolsa Nasdaq.

As alterações estão relacionadas com o facto de Lawrence Ho ter assumido controlo maioritário da operadora, ao passo que a Crown Resorts, de James Packer, tem vindo a reduzir a sua participação na parceria.

Sobre a escolha do nome The Countdown e da integração de um relógio em contagem decrescente até 31 de Março, a operadora explicou que a contagem se refere à abertura da quinta torre do City of Dream, chamada Morpheus. Esta torre foi desenhada pela arquitecta Zaha Hadid.