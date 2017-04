Temporada de tufões pode trazer sete tempestades a Macau

A Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) estima que, durante este ano, o território possa vir a ser afectado por entre cinco a sete tufões, avançou Lao Ieng Wai, meteorologista dos SMG. Os números foram anunciados no decorrer da reunião de ontem da estrutura de proteção civil que discutiu estratégias de prevenção das consequências das tempestas tropicais.

Caso as previsões dos Serviços de Meteorologia se concretizem, Macau será este ano mais sacrificada do que foi no ano passado. Em 2016, a RAEM foi afectada por quatro tufões, tendo estado ainda sob a influência de oito tempestades e três ciclones tropicais, de acordo com os números ontem avançados pela Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos. Macau entra oficialmente na temporada dos tufões em meados de Julho e o período, recorda Lao Ieng Wai, prolonga-se até à segunda quinzena de Setembro.

Tufões e tempestades são sinónimo de cuidados acrescidos para as escolas e outras instituições. O chefe funcional da Direção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), Kou Iao Choi, elencou ontem as condições necessárias para o encerramento das escolas da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) quando Macau for afectado por tempestades tropicais, chuvas intensas e condições meteorológicas adversas. A suspensão das actividades escolares de todos os níveis de ensino é apenas decretada perante os sinais número 8 de tempestade tropical, de chuvas intensas ou perante situações adversas de frio (temperatura mínima de 0 graus Celsius ou inferior) ou de calor intenso (temperatura máxima de 40 graus Celsius ou superior).

Na reunião desta quarta-feira, o coordenador do Gabinete Coordenador de Segurança, Choi Lai Hang, anunciou que amanhã vai ser conduzido um simulacro para “testar a capacidade de resposta dos membros (da proteção civil) durante as operações”. Choi Lai Hang sublinhou que o seu gabinete vai “fazer os melhores preparativos para a chegada da estação de tufões.”